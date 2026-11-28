अनंत सिंह ने कहा कि जब आनंद मोहन की जरूरत थी तो निकाल लिया गया और जरूरत खत्म होने पर अंदर भेजा जा रहा है। सरकार पर बोलना उन्हें भारी पड़ा।

आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय पूर्व रिहाई रद्द होने पर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें बाहर निकाला वे ही अब आनंद मोहन को जेल के अंदर भेज रहे हैं। पूर्व सांसद को बोलने की सजा दी गयी। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि यह गलत है और नेताओं की ऐसी गलतियों की वजह से ही सरकार बदलती है।

बेटी की शादी संपन्न होने के बाद अनंत सिंह मीडिया के सामने आए और खुलकर बात की। एबीपी न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने बेबाक अंदाज में कहा कि चार दिसंबर को वह कोर्ट में सरेंडर करके जेल जाने की तैयारी कर चुके हैं। इसी दौरान जब उनसे आनंद मोहन की जेल वापसी पर पूछा गया तो कहा कि यह गलत हो रहा है। अनंत सिंह ने कहा- "अगर सरकार ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार बदलेगा कैसे। सब नेता बढ़िया बढ़िया काम करेंगे तो ये जो बदला-बदली हो जाता है वह कैसे होगा। बदल जाता है वह कैसे बदलेगा। आज यह सरकार है,बिहान वह सरकार होगा, यह कैसे होता है। कुछ गलत करना शुरू होता है तो पब्लिक उबता है तो सरकार बदलता है।"

उहे निकाले, उहे हेला रहे हैं अनंत सिंह ने आगे कहा-"उहे( वे ही) निकाले उहे हेला रहे हैं। इसे पब्लिक गलत ही न कहेगा कि जरूरत था त निकाल के लाया, जरूरत खत्म हो गया, कुछ मंत्री-संतरी के फेर में कुछ बोल-बाल दिए उ सरकार पर बेटा के लिए। जब बोल दिए त ओकर(उनकी रिहाई) तोड़ दिया।"

आनंद मोहन न्याय यात्रा पर आनंद मोहन 25 नवंबर को अनंत सिंह की बेटी की शादी में बेटे चेतन आनंद के साथ गए थे। अनंत सिंह ने कहा कि भीड़ के कारण उनसे मुलाकात नहीं हुई। यह भी कहा कि कई लोगों से उनकी भेंट नहीं हुई। लोग खाने के लिए नहीं आए थे बल्कि प्रेम से आए थे। इधर फिर से जेल जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आनंद मोहन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उनके साथ कई कैदियों को छोड़ा गया। सिर्फ उनकी ही रिहाई क्यों रद्द की गई यह एक सोचनीय विषय है। पंचगछिया में मां भद्रकाली दरबार में मत्था टेकने के बाद पूर्व सांसद ने कहा कि वे अपने गांव से ही न्याय यात्रा का श्रीगणेश कर रहे हैं। इसके तहत राज्य के विभिन्न इलाके में जाकर सच क्या है, ये जनता को बताएंगे। पूर्व सांसद ने कहा कि लगातार 16 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहने एवं बाहर निकलने के बाद भी बढ़ती लोकप्रियता बहुतों को नागवार गुजरी। इस कारण उनके साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा जात-पात, धर्म-मजहब से ऊपर उठकर कार्य किया है। सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम बगावती हैं।