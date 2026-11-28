जब जरूरत थी निकाले, खत्म हो गई तो तोड़ दिए, ये गलत है; आनंद मोहन पर बोले अनंत सिंह
अनंत सिंह ने कहा कि जब आनंद मोहन की जरूरत थी तो निकाल लिया गया और जरूरत खत्म होने पर अंदर भेजा जा रहा है। सरकार पर बोलना उन्हें भारी पड़ा।
आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय पूर्व रिहाई रद्द होने पर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें बाहर निकाला वे ही अब आनंद मोहन को जेल के अंदर भेज रहे हैं। पूर्व सांसद को बोलने की सजा दी गयी। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि यह गलत है और नेताओं की ऐसी गलतियों की वजह से ही सरकार बदलती है।
बेटी की शादी संपन्न होने के बाद अनंत सिंह मीडिया के सामने आए और खुलकर बात की। एबीपी न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने बेबाक अंदाज में कहा कि चार दिसंबर को वह कोर्ट में सरेंडर करके जेल जाने की तैयारी कर चुके हैं। इसी दौरान जब उनसे आनंद मोहन की जेल वापसी पर पूछा गया तो कहा कि यह गलत हो रहा है। अनंत सिंह ने कहा- "अगर सरकार ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार बदलेगा कैसे। सब नेता बढ़िया बढ़िया काम करेंगे तो ये जो बदला-बदली हो जाता है वह कैसे होगा। बदल जाता है वह कैसे बदलेगा। आज यह सरकार है,बिहान वह सरकार होगा, यह कैसे होता है। कुछ गलत करना शुरू होता है तो पब्लिक उबता है तो सरकार बदलता है।"
उहे निकाले, उहे हेला रहे हैं
अनंत सिंह ने आगे कहा-"उहे( वे ही) निकाले उहे हेला रहे हैं। इसे पब्लिक गलत ही न कहेगा कि जरूरत था त निकाल के लाया, जरूरत खत्म हो गया, कुछ मंत्री-संतरी के फेर में कुछ बोल-बाल दिए उ सरकार पर बेटा के लिए। जब बोल दिए त ओकर(उनकी रिहाई) तोड़ दिया।"
आनंद मोहन न्याय यात्रा पर
आनंद मोहन 25 नवंबर को अनंत सिंह की बेटी की शादी में बेटे चेतन आनंद के साथ गए थे। अनंत सिंह ने कहा कि भीड़ के कारण उनसे मुलाकात नहीं हुई। यह भी कहा कि कई लोगों से उनकी भेंट नहीं हुई। लोग खाने के लिए नहीं आए थे बल्कि प्रेम से आए थे। इधर फिर से जेल जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आनंद मोहन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उनके साथ कई कैदियों को छोड़ा गया। सिर्फ उनकी ही रिहाई क्यों रद्द की गई यह एक सोचनीय विषय है। पंचगछिया में मां भद्रकाली दरबार में मत्था टेकने के बाद पूर्व सांसद ने कहा कि वे अपने गांव से ही न्याय यात्रा का श्रीगणेश कर रहे हैं। इसके तहत राज्य के विभिन्न इलाके में जाकर सच क्या है, ये जनता को बताएंगे। पूर्व सांसद ने कहा कि लगातार 16 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहने एवं बाहर निकलने के बाद भी बढ़ती लोकप्रियता बहुतों को नागवार गुजरी। इस कारण उनके साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा जात-पात, धर्म-मजहब से ऊपर उठकर कार्य किया है। सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम बगावती हैं।
कैसे जेल से निकले थे आनंद मोहन
बताते चलें कि अप्रैल 2023 में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार जेल मैनुअल 2012 के धारा 481(1)(क) में संशोधन करके आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ किया। जी कृष्णैया हत्या कांड में वे 16 सालों से जेल में थे। जेल मैनुअल में बदलाव करके उन्हें 14 साल की सजा के बाद मिलने वाली क्षमा का लाभ दिया गया। संशोधन से पहले सरकारी कर्मी/अधिकारी की हत्या के आरोपी को यह लाभ नहीं दिया जाता था। 23 अप्रैल को जारी बिहार सरकार की अधिसूचना पर 24 अप्रैल 2023 को आनंद मोहन सहरसा जेल से रिहा हुए। मृतक जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने बिहार सरकार के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को अनुचित बताते हुए आनंद मोहन के रिहाई आदेश को रद्द करते हुए एक माह में सरेंडर करने का आदेश दिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें