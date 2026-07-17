उर्दू देसी, संस्कृत बाहरी जुबान; कांग्रेस MP के बयान पर खलबली, बीजेपी-जदयू संग मुस्लिम स्कॉलर भी खफ़ा

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद के संस्कृत को बाहरी तो उर्दू को देसी भाषा बताने पर नेताओं से लेकर धर्मगुुरु तक नाराज हो गए हैं।

Congress MP Controversial Statement: किशनगंज के कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद के एक बयान से बिहार समेत देश भर में सियासी खलबली मच गई है। बीजेपी और जदयू ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है तो राजद ने सांसद की निजी राय बताकर किनारा कर लिया है। हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कांग्रेस सांसद के बयान के विवादास्पद और नफ़रती बताया है।

जब-जब चुनावी दौर चलता है, नेताओं के जुबान से ऐसे बयान आते हैं जो सियासी पारा हाई कर देते हैं। कभी-कभी उनके बयान नफ़रती किस्म के भी हुआ करते हैं। किशनगंज से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने एक ऐसा ही बयान देकर राजनीति को गर्म कर दिया है। हालांकि, इस बयान पर वह चौतरफा हमले के शिकार भी बन गए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हिन्दी और उर्दू हिन्दुस्तान की भाषा है। दोनों के बीच गहरा रिश्ता है। लेकिन, अंग्रेजी की तरह संस्कृत भी बाहर से आई भाषा है। संस्कृत हिन्दुस्तान की ज़बान नहीं है।

सांसद मोहम्मद जावेद ने बिहार सरकार पर यह आरोप लगाया कि हाल ही में शुरू हुए नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू की पढ़ाई शुरू नहीं कराई है। ऐसा क्यों किया गया है यह समझ से पड़े हैं क्योंकि उर्दू हिन्दुस्तान की भाषा है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला उर्दू पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के साथ अन्याय है और सरकार को इस पर तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए। इन डिग्री कॉलेजों में उर्दू की पढ़ाई कराना जरूरी है।

उनके बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि भाषा का ज्ञान ले लें तब बोलें। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। यह देश की सबसे पूरानी भाषा है। इससे पता चलता है कांग्रेस का आधार खत्म हो गया है। उसके सांसद और नेता भी डिरेल हो गये हैं जो संस्कृत को बाहरी बता रहे हैं। संस्कृत उनकी पार्टी की पहली भाषा थी। अब उन्हें संस्कृत से नफरत हो गई है।

वहीं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि हिन्दी, संस्कृत और उर्दू आपस में जुड़े हैं। कांग्रेस सांसद देश में भाषाई विवाद फैलाना चाहते हैं। हिन्दुस्तान की तहजीब है कि सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है लेकिन, कांग्रेस ने भाषाई विवाद करके समाज को बांटने की साजिश रच रहे हैं।