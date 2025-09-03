Urdu bangla tet candidates protest outside jdu office fight with police demands to announced result पटना में उर्दू-बांग्ला TET अभ्यर्थियों का JDU दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, पुलिस से झड़प; रिजल्ट जारी करने की मांग, Bihar Hindi News - Hindustan
Urdu bangla tet candidates protest outside jdu office fight with police demands to announced result

पटना में उर्दू-बांग्ला TET अभ्यर्थियों का JDU दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, पुलिस से झड़प; रिजल्ट जारी करने की मांग

पटना में प्रदर्शन के दौरान उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। इन अभर्थियों का कहना था कि वो पिछले 10 सालों से रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 3 Sep 2025 12:22 PM
बिहार की राजधानी पटना में टीईटी उर्दू के अभ्यर्थियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के पास उर्दू अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। हालांकि, धीरे-धीरे छात्रों का यह प्रदर्शन काफी तेज हो गया। इस दौरान अभ्यर्थियों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। इन अभ्र्थियों का कहना था कि वो पिछले 10 सालों से रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है।

टीईटी अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा जदयू कार्यालय में तालाबंदी भी कर दी गई है। उर्दू-बांग्ला टीईटी के अभ्यर्थियों का कहना था कि 10 साल हो गए लेकिन अब तक उनका रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया गया है। उनका कहना था कि वो पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं।

एक प्रदर्शनकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'साल 2013 में हमलोगों का रिजल्ट आया था। मेरिट लिस्ट में नाम भी आया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन भी हमारे पक्ष में ही आया था। हमलोगों को नीतीश कुमार से आश्वासन भी मिला था। लेकिन अब 12 साल हो गए। हमलोग कई बार लाठी खा चुके हैं लेकिन आज तक हमलोगों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। नाराज छात्रों का कहना था कि हम इधर-उधर भटक रहे हैं। अगर हमारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो हम यहीं जेडीयू कार्यालय के बाहर आत्मदाह करेंगे।

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी सीएम नीतीश कुमार से मिलने की जिद पर अड़े हुए थे। अभ्यर्थी लगातार यहां नारेबाजी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में कई युवतियां भी नजर आईं। यहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस उर्दू-बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों के छात्रों में तख्तियां नजर आ रही थी। बताया जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 12 हजार है।