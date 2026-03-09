झूठी निकली ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती, UPSC ने दावा को फर्जी बताया; 301वां रैंक वाली आकांक्षा कौन?
UPSC Akanksha Singh: रणवीर सेना वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह का यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा को 301वें रैंक के साथ पास करने का दावा फर्जी निकला है। आयोग ने बयान जारी कर बताया है कि यूपी के गाजीपुर की आकांक्षा सेलेक्ट हुई है।
बिहार में कभी सक्रिय रही प्राइवेट आर्मी रणवीर सेना के दिवंगत प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह के यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करने और 301वां रैंक लाने के दावे को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने फर्जी करार दिया है। आयोग ने सोमवार को एक प्रेस बयान जारी कर बताया है कि 301वां रैंक लाने वाली आकांक्षा सिंह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की रहने वाली हैं। इसके साथ-साथ आयोग ने और स्पष्टता लाने के लिए गाजीपुर वाली आकांक्षा सिंह के माता और पिता का नाम भी सार्वजनिक कर दिया है। गाजीपुर वाली आकांक्षा सिंह पटना के एम्स में डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं।
पिछले हफ्ते आरा की आकांक्षा सिंह ने 310वां रैंक लाने का दावा करके बिहार और मीडिया में खूब वाहवाही लूटी थी। लेकिन बाद में गाजीपुर की आकांक्षा सिंह ने भी सोशल मीडिया पर अपने सेलेक्ट होने की जानकारी दी थी और रैंक भी 301 बताया था। जब विवाद बढ़ा तो दोनों आकांक्षा सिंह ने इस परीक्षा के अलग-अलग स्टेज के एडमिड कार्ड मीडिया को दिए थे। आरा वाली आकांक्षा ने प्रिलिम्स का एडमिट कार्ड दिखाया था, जबकि गाजीपुर वाली आकांक्षा ने इंटरव्यू का समन शेयर किया था। दोनों एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड था, जिसे स्कैन करने से गाजीपुर वाली आकांक्षा का रोल नंबर सही आ रहा था, लेकिन आरा वाली आकांक्षा का रोल नंबर बदल जा रहा था।
क्यूआर कोड से आरा वाली आकांक्षा सिंह का भेद खुलने से सनसनी मच गई थी, लेकिन इस मसले पर यूपीएससी के आधिकारिक बयान का इंतजार हो रहा था। अब यूपीएससी ने औपचारिक रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया है कि 301वां रैंक हासिल करने को लेकर आकांक्षा सिंह नाम की दो लड़कियों के दावे के मद्देनजर आयोग उस आकांक्षा सिंह के डिटेल जारी कर रहा है, जिनका चयन हुआ है। आयोग के बयान में यूपी के गाजीपुर जिले के अभयपुर गांव की रहने वाली आकांक्षा सिंह को चयनित कैंडिडेट बताया गया है, जिनके पिता का नाम रणजीत सिंह और माता का नाम नीलम सिंह है। आरा वाली आकांक्षा, जिनका दावा झूठा निकला है, उनके पिता का नाम इंदू भूषण सिंह और मां का नाम रिंकू सिंह है।
विवाद होने के बाद भी जहां एक तरफ आरा वाली आकांक्षा सिंह दावे पर डटी थीं और कह रही थीं कि यूपीएससी के सीसीटीवी फुटेज से उनका वीडियो मिल सकता है। गाजीपुर वाली आकांक्षा सिंह ने कहा था कि क्यूआर कोड से सच सबके सामने आ जा रहा है। यूपीएससी के बयान से इस विवाद का पटाक्षेप हो गया है।