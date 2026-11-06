मनेर मुठभेड़ पर बवाल, 3 एनकाउंटर से भड़के लोगों का पथराव, मीसा भारती भी पहुंचीं

मुठभेड़ में मारे गए राजा शर्मा के परिजनों ने आरोप लगाया कि फर्जी एनकाउंटर किया गया है। दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में जुटे लोगों ने बवाल किया, एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की और पुलिस के ऐक्शन पर पथराव किया। राजद सांसद मीसा भारती मौके पर पहुंचीं।

पटना के मनेर में पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार हत्याकांड के तीन आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मृतक राजा शर्मा के परिजनों ने फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया है। आक्रोशित लोगों ने दानापुर अनुमंडल अस्पताल में जमकर बवाल किया और एंबुलेंस में तोड़फोड़ की। पोस्टमार्टम के लिए शव को गाड़ी से बाहर उतारने से रोक दिया। मौके पर जब अतिरिक्त पुलिस पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पथराव किया गया। पुलिस ने जब भीड़ को खदेड़ा तो सड़क पर हंगामा करने लगे। राजद की पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती मौके पर पहुंचीं और आक्रोशित लोगों से बात की। शुक्रवार की अहले सुबह मनेर के शेरपुर गंगा किनारे पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड में संलिप्त जेपी यादव, बबलू कुमार और राजा शर्मा को पटना एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया।

मुठभेड़ में मारे गए तीनों लोगों के शव दानापुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचने के बाद सुबह करीब 10 बजे से हंगामा शुरू हो गया। पुलिस तीनों शवों को एंबुलेंस से अस्पताल लेकर आई थी, लेकिन परिजनों ने शवों को बाहर निकालने और पोस्टमार्टम कराने का विरोध किया। शव काफी देर तक एंबुलेंस में ही रखे रहे। पुलिस ने जब उन्हें हटाने का प्रयास किया तो स्थिति और बिगड़ गई। इस दौरान परिजनों और आक्रोशित लोगों की पुलिस जवानों और अधिकारियों से झड़प भी हुई। उसके बाद पुलिस ने लाठी भांज कर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया।

गुस्साए प्रदर्शनकारी अस्पताल से निकलकर सड़क पर आ गए और जमकर पत्थरबाजी की। पथराव में पुलिस की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पत्थर लगने के कुछ पुलिस वालों के घायल होने की सूचना है। उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। मृतकों के परिजनों की मांग है कि शवों का पोस्टमार्टम दानापुर अस्पताल में कराया जाए जबकि, पुलिस के अधिकारी पटना में पोस्टमार्टम कराने की बात कह रहे थे।

मीसा भारती ने एनकाउंटर को गलत बताया, न्यायिक जांच की मांग परिजनों के आक्रोश और बवाल के बीच पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने हंगामा कर रहे आक्रोशित लोगों से मुलाकात की और सांत्वना दी। उन्होंने मनेर एनकाउंटर को गलत बताया और इसकी न्यायिक जांच की मांग की।

परिजनों ने मीसा भारती से आग्रह किया कि शवों का पोस्टमार्टम दानापुर मे ही कराया जाए। उन्होंने सांसद से फर्जी तरीके एनकाउंटर करके मार देने की शिकायत की। स्थिति को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दानापुर अस्पताल पुलिस छावनी में बदल गया है। आक्रोशित परिजन पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।