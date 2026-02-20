Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिहार विधानसभा में ब्राह्मणवाद पर बवाल, यूजीसी नियमों पर सरकार और विपक्ष में भिड़ंत

Feb 20, 2026 01:18 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

माले विधायक ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातियों को लेकर भेदभाव किया जाता है इसलिए बिहार में यूजीसी के नए नियम को लागू किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों ने इसका विरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे वापस ले लिया।

बिहार विधानसभा में ब्राह्मणवाद पर बवाल, यूजीसी नियमों पर सरकार और विपक्ष में भिड़ंत

बिहार विधानसभा में ‘ ब्राह्मणवाद’ को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदन के अंदर राज्य के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यहां तक कह दिया कि बाबा भीमराव आंबेडकर के जाति विभिन्न समाज के सपना को यह तार तार करने की कोशिश है और यह लोग समाज के साथ गद्दारी करते हैं। इस मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष में जमकर तकरार हुई है। दरअसल माले विधायक संदीप सौरव ने यूजीसी का मामला सदन में उठाया।

माले विधायक ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातियों को लेकर भेदभाव किया जाता है इसलिए बिहार में यूजीसी के नए नियम को लागू किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों ने इसका विरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे वापस ले लिया। देश में कब तक रोहित बेमुला सहित अन्य छात्रों की मौत होती रहेंगी। 2019 से लेकर 2024 के बीच 118 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत मामलों में हुए विवाद में बढ़ोतरी हुई है।

ये भी पढ़ें:बिहार के 28 विधायकों की समाप्त हो सकती है सदस्यता, पटना HC ने थमाया नोटिस

सदन में माले विधायक के द्वारा ब्राह्मणवाद को लेकर टिप्पणी किए जाने पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति जताई। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का यदि आप सम्मान करते हैं तो इस तरह के का भाषा उचित नहीं है... किसी की भी मृत्यु पूरे देश और राज्य के लिए क्षति होती है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि मैं हर समाज का सम्मान करता हूं। समाज के प्रति जो जहर बोया जा रहा है इससे देश कमजोर हो रहा है।

मैं भी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने मुजफ्फरपुर गया था। उस समय सरकार किसकी थी? मैं भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं। मेरा भी रैगिंग हुआ था और हॉस्टल से बाहर निकालने के लिए विवश किया गया। विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा कि बाबा भीमराव आंबेडकर के जाति विभिन्न समाज के सपना को यह तार तार करने की कोशिश है । यह लोग समाज के साथ गद्दारी करते हैं।

स्पीकर ने लिया ऐक्शन

विजय सिन्हा के बयान पर राजद विधायक आलोक मेहता ने कहा कि जिस तरीके से इस पर यह लोग बोल रहे हैं तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। जाति विशेष नहीं बल्कि ब्राम्हणवाद मानसिकता की बात कही गई है। बीजेपी विधायक मिथलेश तिवारी ने कहा कि विपक्ष में बैठे लोगों को ब्राह्मणों से तकलीफ है। इन्हें ब्राह्मणवाद समझ में नहीं आती है। तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्रीकृष्ण ने गरीब ब्राह्मण सुदामा के पैर पखाड़े थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक झोक के बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने ऐक्शन लिया। स्पीकर ने 'ब्राह्मणवाद' शब्द को प्रोसीडिंग से हटाने की बात कही।

ये भी पढ़ें:नहीं आए मामा तो उनके घर पहुंच गई CBI, नीट छात्रा मौत मामले में ढाई घंटे तक सवाल
ये भी पढ़ें:पटना में एक हफ्ते के अंदर खुले चैंबर में गिरकर दूसरी बच्ची की मौत, पसरा मातम
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।