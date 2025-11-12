Hindustan Hindi News
पूर्वी चंपारण में VVPAT की पर्चियां मिलने पर हंगामा; सुगौली के बूथ की घटना, जांच के आदेश

संक्षेप: पूर्वी चंपारण के सुगौली के एक मतदान केंद्र पर वीवीपैट की पर्चियां मिलने पर बवाल मत गया। पर्चियां मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने वोट चोरी की सूचना पर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं।

Wed, 12 Nov 2025 05:08 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पूर्वी चंपारण
पूर्वी चंपारण के सुगौली के एक मतदान केंद्र पर वीवीपैट की पर्चियां मिलने पर हंगामा मच गया। सुगौली के निमुईया वार्ड 12 के उत्क्रमित मध्य विद्यालय निमुईया के मतदान केंद्र संख्या 219 पर चुनाव के बाद बुधवार सुबह विद्यालय की सफाई के दौरान VVPAT की पर्चियां जमीन पर पड़ी मिलीं। पर्चियां मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने वोट चोरी की सूचना पर जमकर बवाल काटा।

सूचना पर तमाम पार्टियों के प्रत्याशी और पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों के जवान पहुंच गये। कुछ देर बार आरओ एसडीओ श्वेता भारती और अन्य अधिकारी भी पहुंचे आरओ ने प्रत्याशियों के साथ कमरे का ताला खोल जायजा लिया। यहां बूथ पर कुल 1024 मतदाता है, जिनमें महिला 486 तथा पुरुष 538 मतदाता हैं।

आरओ सह एसडीओ श्वेता भारती ने बताया कि 172 पर्चियां मिली हैं। संभवतः मॉक पोल की पर्चियां हैं,जिसे पीठासीन पदाधिकारी ने निकाला। मामले की जांच की बात कही गई है। पूर्वी चंपारण में दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी। वोटिंग प्रतिशत 65 फीसदी से ज्यादा रहा है।