बिहार में मां काली की पिंड क्षतिग्रस्त होने के बाद बवाल, मौके पर फोर्स मौजूद; जांच में जुटी पुलिस
सारण के एकमा स्थित एकारी देवी टोला मंदिर में रविवार शाम मां काली की पिंड क्षतिग्रस्त मिली। बिजली कटने के दौरान हुई इस वारदात से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। सूचना मिलते ही एकमा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।
Bihar News: बिहार के सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की एक बेहद संवेदनशील घटना सामने आई है। एकारी देवी टोला स्थित मंदिर परिसर में रविवार देर शाम मां काली की पिंड को क्षतिग्रस्त पाया गया। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए। घटना को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है और उन्होंने इसे धार्मिक आस्था पर प्रहार बताते हुए दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।
अंधेरे का फायदा उठाकर वारदात को दिया अंजाम
मिली जानकारी के अनुसार, रविवार की देर शाम मंदिर परिसर की बिजली अचानक बाधित हो गई थी। जब कुछ स्थानीय लोग मंदिर के पास पहुंचे और वहां की स्थिति देखी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां काली की पिंड क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी ने जानबूझकर अंधेरे का फायदा उठाया और समाज में शांति भंग करने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और लोग मंदिर की गरिमा को लेकर चिंता जताने लगे।
मौके पर पहुंचकर पुलिस ने संभाली स्थिति
वारदात की गंभीरता को देखते हुए एकमा थाना पुलिस तुरंत दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने सबसे पहले उग्र हो रहे लोगों को शांत कराया और मंदिर परिसर का मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई है कि शाम के वक्त वहां किन संदिग्धों की गतिविधि देखी गई थी। प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच बहुत गंभीरता से की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
शांति बनाए रखने की अपील
मंदिर परिसर में ग्रामीणों और पुलिस की मौजूदगी के बीच स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों ने भी कहा कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और आस्था का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। पुलिस ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और पुलिस की जांच में सहयोग करें।