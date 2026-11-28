बच्चे की मौत के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए। पुलिस उन्हें समझाने पहुंची तो जवानों से भिड़ गए। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो मामला और बिगड़ गया। एक बोलेरो समेत तीन गाड़ियों को जला दिया गया।

नरपतगंज(अररिया)(ए.सं.)। बिहार के अररिया में इंडो-नेपाल सीमा सड़क पर तेज रफ्तार कार की ठोकर से छह वर्षीय मासूम की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस पर ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे से हमला किया गया। और डायल 112 जीप समेत तीन गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया। भीड़ के हमले में आधा दर्जन से महिला पुलिसकर्मियों समेत कई जवानों के जख्मी होने की सूचना है। घटना सीमावर्ती बसमतिया थाना क्षेत्र के भैरोगंज वार्ड संख्या 09 स्थित एसएसबी कैंप के समीप शुक्रवार शाम की है।

आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की डायल 112 की गाड़ी समेत तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इनमें घूरना थाना की डायल 112 गाड़ी और फुलकाहा थाना की दो बाइक शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही अररिया एसपी जितेंद्र कुमार समेत जिले से बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। जख्मी पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हालांकि, पुलिस की ओर से जारी प्रेस बयान में 05 पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की बात कही गई है।

फिलहाल इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेला पंचायत के वार्ड संख्या नौ निवासी मो. रोजीत का छह वर्षीय पुत्र मो. अली शुक्रवार शाम कुछ बच्चों के साथ इंडो-नेपाल सीमा सड़क के समीप खेल रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक कार लेकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने खदेड़कर उसे पकड़ लिया। चालक की पहचान सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के कोशकापुर निवासी रामकुमार मेहता के रूप में हुई है।

मासूम की मौत की खबर फैलते ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि हादसे के बाद चालक को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया। बताया जाता है कि चालक को दूसरे पक्ष के लोगों ने बंधक बना लिया था। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। फारबिसगंज डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने ग्रामीणों से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और भीड़ तथा पुलिस के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई।