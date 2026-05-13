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बिहार के सीतामढ़ी में 11 साल की बच्ची से बीच सड़क पर रेप, आक्रोशित लोगों ने की आगजनी; खूब बवाल

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, एक प्रतिनिधि, सीतामढ़ी
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प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर टायर जलाकर यातायात बाधित किया गया। उग्र भीड़ ने कुछ सब्जी एवं फलों के ठेलों को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

बिहार के सीतामढ़ी में 11 साल की बच्ची से बीच सड़क पर रेप, आक्रोशित लोगों ने की आगजनी; खूब बवाल

Sitamarhi Girl Raped On Road: बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ बीच सड़क पर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घिनौनी वारदात के बाद से जिले में पुलिस-प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। यहां मानवता को झकझोर देने वाली वारदात के बाद जनाक्रोश भड़क उठा है। बताय जा रहा है कि यहां 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ सरेराह दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इसके कारण आक्रोशित लोगों ने कई जगह सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया है। जगह-जगह टायर जलाए गए, वहीं कुछ स्थानों पर सब्जी और फलों के ठेलों में आग लगा दी गई, जिससे इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया। करीब चार घंटे तक शहर में अराजकता का माहौल रहा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार की देर रात मासूम पास में स्थित अपनी नानी के घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में नशे में धुत एक युवक ने उसे अकेला पाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुका था।

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आगजनी से स्थिति तनावपूर्ण

घटना की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में गुस्से का विस्फोट हो गया। सुबह होते-होते बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और मुख्य मार्गों को जाम कर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर टायर जलाकर यातायात बाधित किया गया। उग्र भीड़ ने कुछ सब्जी एवं फलों के ठेलों को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया। एहतियातन संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है।

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पुलिस ने जुटाए सबूत

पुलिस ने पीड़िता को तत्काल चिकित्सीय उपचार के लिए अस्पताल भेजा है और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर लगातार छापेमारी की जा रही है।घटना के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उसके परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि आरोपी के संभावित ठिकानों का पता लगाया जा सके।

इधर पुलिस कार्यालय से मामले में प्रेस बयान जारी कर बताया गया है कि मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए सदर एसडीपीओ वन राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करते हुए पीड़िता के मां के बयान पर एफआईआर कर छापेमारी शुरू कर दी गई है। अभियुक्त की पहचान पीड़ित पक्ष के जानने वाले के रूप में की गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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