बिहार के सीतामढ़ी में 11 साल की बच्ची से बीच सड़क पर रेप, आक्रोशित लोगों ने की आगजनी; खूब बवाल

प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर टायर जलाकर यातायात बाधित किया गया। उग्र भीड़ ने कुछ सब्जी एवं फलों के ठेलों को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

Sitamarhi Girl Raped On Road: बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ बीच सड़क पर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घिनौनी वारदात के बाद से जिले में पुलिस-प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। यहां मानवता को झकझोर देने वाली वारदात के बाद जनाक्रोश भड़क उठा है। बताय जा रहा है कि यहां 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ सरेराह दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इसके कारण आक्रोशित लोगों ने कई जगह सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया है। जगह-जगह टायर जलाए गए, वहीं कुछ स्थानों पर सब्जी और फलों के ठेलों में आग लगा दी गई, जिससे इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया। करीब चार घंटे तक शहर में अराजकता का माहौल रहा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार की देर रात मासूम पास में स्थित अपनी नानी के घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में नशे में धुत एक युवक ने उसे अकेला पाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुका था।

आगजनी से स्थिति तनावपूर्ण घटना की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में गुस्से का विस्फोट हो गया। सुबह होते-होते बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और मुख्य मार्गों को जाम कर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर टायर जलाकर यातायात बाधित किया गया। उग्र भीड़ ने कुछ सब्जी एवं फलों के ठेलों को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया। एहतियातन संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है।

पुलिस ने जुटाए सबूत पुलिस ने पीड़िता को तत्काल चिकित्सीय उपचार के लिए अस्पताल भेजा है और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर लगातार छापेमारी की जा रही है।घटना के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उसके परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि आरोपी के संभावित ठिकानों का पता लगाया जा सके।