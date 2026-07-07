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बांकीपुर उपचुनाव: सबसे पहले उपेंद्र सहनी ने भरा पर्चा, इलेक्शन में तैनात होंगे 42 सेक्टर पदाधिकारी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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बांकीपुर उपचुनाव: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन जारी है। इस सीट पर नामांकन दाखिल करनेवाले पहले उम्मीदवार राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के उपेन्द्र सहनी रहे। उन्होंने पटना सदर अनुमंडल के निर्वाची पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया।

बांकीपुर उपचुनाव: सबसे पहले उपेंद्र सहनी ने भरा पर्चा, इलेक्शन में तैनात होंगे 42 सेक्टर पदाधिकारी

बांकीपुर विधानसभा उप चुनाव की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 30 जुलाई को मतदान होना है तथा 03 अगस्त को मतगणना की तिथि निर्धारित है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 30 जुलाई को मतदान होना है तथा तीन अगस्त को मतगणना होगी। इस सीट पर सबसे पहले उपेंद्र सहनी ने नामांकन दाखिल किया है।डीएम कुंदन कुमार ने उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि जिला प्रशासन द्वारा 21 अलग-अलग कोषांगों का गठन किया गया है।

42 सेक्टर पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। तीन फ्लाइंग स्क्वायड, नौ स्टैटिक सर्विलांस टीम की भी तैनाती की गई है। डीएम ने कहा कि नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में उम्मीदवार की ओर से केवल तीन वाहन अनुमान्य है। नामांकन के वक्त उम्मीदवार के साथ चार अन्य व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

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सबसे पहले उपेंद्र सहनी ने पर्चा दाखिल किया

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करनेवाले पहले उम्मीदवार राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के उपेन्द्र सहनी रहे। उन्होंने पटना सदर अनुमंडल के निर्वाची पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। उपेंद्र सीतामढ़ी के रीगा थाना के ग्राम पकरी के निवासी हैं। वे स्नातक पास हैं। उपेंद्र का होटल का कारोबार है। उनके पास 65 हजार चल संपत्ति व नौ करोड़ की अचल संपत्ति है। इसमें पटना में महुआ बाग में देवगंगा अपार्टमेंट में दो फ्लैट है। उन्होंने केनरा बैंक से 6.50 लाख का कर्ज ले रखा है। उनकी पत्नी के पास 15.66 लाख चल संपत्ति व 1.25 करोड़ की अचल संपत्ति है। वे गहने की शौकीन है। उनके पास 13 लाख रुपए मूल्य का 100 ग्राम सोना और 24 लाख मूल्य का एक किलो चांदी है।

प्रेक्षकों की तैनाती

निर्वाचन आयोग की ओर से सामान्य प्रेक्षक एवं व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है। आईएएस अधिकारी शिव सहाय अवस्थी को सामान्य प्रेक्षक और आईआरएस पदाधिकारी शिवप्रताप सिंह को व्यय प्रेक्षक बनाया है। सोमवार को सामान्य प्रेक्षक द्वारा डिस्पैच सेन्टर एवं स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया गया तथा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में डिस्पैच सेन्टर तथा एएन कॉलेज में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जा रहा है।

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इस सीट से जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल से रेखा गुप्ता मैदान में हैं। बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। बता दें कि हॉटसीट कही जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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