उपेंद्र कुशवाहा ही बने रहेंगे RLM चीफ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में चुनाव कल से; प्रदेश अध्यक्ष पद पर नजर
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में संगठनात्मक चुनाव की घोषणा हो गई है। सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होकर 14 जून तक चलेगी। सबसे आखिरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिस पर कुशवाहा का चुना जाना तय है।
राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। आरएलएम में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया रविवार 26 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। सबसे पहले पार्टी संगठन के पंचायत स्तरीय चुनाव होंगे। इसके बाद प्रखंड, फिर जिला, प्रदेश और अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 14 जून को होगा। उपेंद्र कुशवाहा का दोबारा रालोमो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय है। हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष पद पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पार्टी की ओर से शनिवार को सांगठनिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई।
पार्टी संगठन के चुनाव को लेकर रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को पर्यवेक्षकों और जिला संयोजकों के साथ बैठक की। तय कार्यक्रम के अनुसार पार्टी संगठन का पंचायत स्तरीय चुनाव 26 अप्रैल से 15 मई के दौरान होगा।
इसके बाद प्रखंड स्तरीय चुनाव 16 मई से 25 मई के बीच कराया जाएगा। चुनाव का यह क्रम आगे जारी रखते हुए जिला स्तरीय चुनाव 26 मई से 4 जून के दौरान होंगे। इसके बाद 7 जून को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 14 जून को होगा।
आलोक बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष या बदलेगा चेहरा?
संगठनात्मक चुनाव होने के बाद पार्टी के रालोमा की ओर से पंचायत, प्रखंड, जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। रालोमो के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में दिनारा सीट से विधायक आलोक कुमार सिंह हैं। कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के बिहार सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी में उठे गतिरोध और टूट को रोकने के लिए यह आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाा गया था। इससे पहले मदन चौधरी प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार संभाल रहे थे।
अब अगले महीने होने वाले रालोमो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में यह देखने वाली बात होगी कि आलोक इस पद पर बने रहते हैं या नहीं। क्योंकि पार्टी की ओर से अभी इस पर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है।
जेडीयू से अलग होकर कुशवाहा ने बनाई थी पार्टी
पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से नाता तोड़कर नई पार्टी बनाई थी। उन्होंने फरवरी 2023 में राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया था। हालांकि, कुछ महीनों के बाद उन्होंने पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा कर दिया था।
रालोमो ने 2024 में एनडीए में रहकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। रालोमो के खाते में एक सीट आई। पार्टी चीफ कुशवाहा खुद काराकाट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन हार गए। बाद में भाजपा ने उन्हें अपने समर्थन से राज्यसभा भेजा।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी कुशवाहा की पार्टी को एनडीए में 6 सीटें मिलीं, इनमें से 4 पर पार्टी ने जीत दर्ज की। सासाराम सीट से कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता विधायक हैं।
(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।