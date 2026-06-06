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उपेंद्र कुशवाहा बोले- इंतजार कीजिए; बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री पद संकट में, 9 MLC कैंडिडेट में नाम नहीं

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए की कैंडिडेट लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एवं सम्राट सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश का नाम नहीं है। उनके मंत्री पद पर संकट मंडरा रहा है। कुशवाहा एनडीए के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि अभी दो दिन बाकी है, इंतजार कीजिए।

उपेंद्र कुशवाहा बोले- इंतजार कीजिए; बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री पद संकट में, 9 MLC कैंडिडेट में नाम नहीं

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर संकट मंडरा रहा है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए एनडीए ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें 4-4 भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड के हैं, जबकि एक कैंडिडेट चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने उतारा है। एनडीए के एमएलसी कैंडिडेट में सम्राट सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश का नाम नहीं है। वह अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। मंत्री पद पर बनाए रखने के लिए कुशवाहा अपने बेटे को एमएलसी बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। वह एनडीए के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं।

राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी एमएलसी चुनाव के नामांकन खत्म होने में दो दिन बाकी है। तब तक इंतजार कीजिए। उन्होंने कहा कि वह एनडीए के शीर्ष नेताओं से बात कर रहे हैं।

बिहार विधान परिषद में विधानसभा कोटे की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं। वहीं, पूर्व सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई एक एमएलसी सीट पर भी उपचुनाव है। विधानसभा में संख्याबल के अनुसार कुल 10 में से 9 सीटों पर एनडीए की जीत तय है, जबकि एक पर विपक्ष बाजी मार लेगा। 8 जून को नामांकन का आखिरी दिन है। 18 जून को मतदान होगा।

भाजपा और जदयू ने शुक्रवार को 4-4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। इसके बाद शनिवार को लोजपा-आर ने भी एक कैंडिडेट का नाम जारी कर दिया। एनडीए से कुल 9 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इसके बाद, मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर सस्पेंस गहरा गया।

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कुशवाहा के बेटे के मंत्री पद पर संकट

दरअसल, दीपक प्रकाश अभी ना तो विधायक हैं और ना ही एमएलसी। उन्हें मंत्री पद पर बने रहने के लिए विधान परिषद या विधानसभा में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी ही होगी। नहीं तो शपथ के बाद 6 महीने पूरे होने पर उनका मंत्री पद चला जाएगा।

रालोमो चीफ कुशवाहा को उम्मीद थी कि विधान परिषद चुनाव में भाजपा उन्हें एक एमएलसी सीट दे देगी, जिससे दीपक प्रकाश का मंत्री पद सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि, भाजपा ने अपने कोटे के चारों उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए, जिसमें भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी शामिल हैं।

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वैसे एनडीए आखिरी सीट पर दीपक प्रकाश को कैंडिडेट बना सकता है, लेकिन उनके जीतने की संभावना कम है। क्योंकि एक सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व वाले महागठबंधन की जीत पक्की मानी जा रही है। कुशवाहा की पार्टी अपने दम पर एक भी एमएलसी सीट नहीं जीत सकती है, क्योंकि सदन में उसके पास चार विधायक ही हैं। जबकि जीतने के लिए 25 विधायकों का वोट चाहिए। इसके लिए भाजपा-जेडीयू का सहयोग जरूरी है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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