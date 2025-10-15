Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsUpendra Kushwaha RLM seats candidates list Rahtriya Lok Morcha Ticket 2025 Bihar Assembly Elections

उपेंद्र कुशवाहा की RLM के 4 कैंडिडेट की लिस्ट जारी, पत्नी स्नेहलता सासाराम से चुनाव लड़ेंगी

संक्षेप: Upendra Kushwaha RLM Seats Candidates List: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) ने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सासाराम से कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता चुनाव लड़ेंगी।

Wed, 15 Oct 2025 11:54 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on
उपेंद्र कुशवाहा की RLM के 4 कैंडिडेट की लिस्ट जारी, पत्नी स्नेहलता सासाराम से चुनाव लड़ेंगी

Upendra Kushwaha RLM Seats Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। एनडीए में कुशवाहा को मिली 6 सीटों में से पार्टी ने 4 पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को सासाराम विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। एनडीए में आरएलएम के साथ भाजपा एवं जदयू 101-101, चिराग पासवान की लोजपा-आर 29 और जीतनराम मांझी की हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को मिली सीट और कैंडिडेट के नाम-

  • मधुबनी- माधव आनंद
  • उजियारपुर- प्रशांत कुमार पंकज
  • सासाराम- स्नेहलता
  • दिनारा- आलोक कुमार सिंह
  • बाजपट्टी- (ऐलान बाकी)
  • पारू- (ऐलान बाकी)

बता दें कि एनडीए में सीट बटंवारे के बाद से उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे थे। पहले उन्होंने सीटों की संख्या (6) कम होने की बात कहकर रालोमो कार्यकर्ताओं से गुस्सा शांत रकने को कहा। फिर शेरो-शायरी कर गठबंधन के सहयोगी दलों पर तंज कसे। बाद में उन्होंने नामांकन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:अमित शाह ने कुशवाहा को मनाया, महुआ सीट से दावा छोड़ा; एक MLC का भी ऑफर

इसके बाद भाजपा कुशवाहा को मनाने की कोशिश में जुट गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उन्हें बुधवार सुबह पटना से दिल्ली ले गए और गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग कराई। इसके बाद कुशवाहा राजी हो गए।

कुशवाहा ने महुआ सीट चिराग के लिए छोड़ी, ऐसे बनी बात

दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट रालोमो के खाते में रखने पर अड़े हए थे। मगर, यह सीट एनडीए के बंटवारे में चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) के खाते में चली गई थी। इससे कुशवाहा खफा हो गए थे। बुधवार को अमित शाह के साथ बैठक में कुशवाहा ने महुआ सीट पर दावा छोड़ दिया। इसके बदले में उन्हें दूसरी सीट (पारू) दी गई और एक एमएलसी (विधान परिषद) की सीट देने पर सहमति बनाई गई।