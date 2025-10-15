उपेंद्र कुशवाहा की RLM के 4 कैंडिडेट की लिस्ट जारी, पत्नी स्नेहलता सासाराम से चुनाव लड़ेंगी

संक्षेप: Upendra Kushwaha RLM Seats Candidates List: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) ने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सासाराम से कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता चुनाव लड़ेंगी।

Upendra Kushwaha RLM Seats Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। एनडीए में कुशवाहा को मिली 6 सीटों में से पार्टी ने 4 पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को सासाराम विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। एनडीए में आरएलएम के साथ भाजपा एवं जदयू 101-101, चिराग पासवान की लोजपा-आर 29 और जीतनराम मांझी की हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को मिली सीट और कैंडिडेट के नाम- मधुबनी- माधव आनंद

उजियारपुर- प्रशांत कुमार पंकज

सासाराम- स्नेहलता

दिनारा- आलोक कुमार सिंह

बाजपट्टी- (ऐलान बाकी)

पारू- (ऐलान बाकी)

बता दें कि एनडीए में सीट बटंवारे के बाद से उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे थे। पहले उन्होंने सीटों की संख्या (6) कम होने की बात कहकर रालोमो कार्यकर्ताओं से गुस्सा शांत रकने को कहा। फिर शेरो-शायरी कर गठबंधन के सहयोगी दलों पर तंज कसे। बाद में उन्होंने नामांकन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था।

इसके बाद भाजपा कुशवाहा को मनाने की कोशिश में जुट गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उन्हें बुधवार सुबह पटना से दिल्ली ले गए और गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग कराई। इसके बाद कुशवाहा राजी हो गए।