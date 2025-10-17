Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsUpendra Kushwaha RLM nepotism fields wife Snehlata from Sasaram seat Son Deepak likely MLC Nitish family not in politics
अब नीतीश ही अकेले बचे; उपेंद्र कुशवाहा भी परिवार फर्स्ट; बीवी सेट, बेटा नेक्स्ट

संक्षेप: बिहार में सारे नेता बीवी, बेटा, बहू, दामाद, भाई को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अब उसी लिस्ट से शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार इकलौते नेता बचे हैं, जिनका बेटा निशांत या परिवार से कोई और राजनीति में नहीं है।

Fri, 17 Oct 2025 10:23 AMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
समाजवादी उपेंद्र कुशवाहा परिवारवादी हो गए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ‘परिवार फर्स्ट’ वाले नेताओं में शामिल होते हुए अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को सासाराम सीट से टिकट दिया है। बेटा दीपक कुशवाहा को इसी बार महुआ सीट से लड़ाने का प्लान था, लेकिन चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी - रामविलास (एलजेपी-आर) ने सीट ले ली। इसके बाद नाराज कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता अमित शाह ने दिल्ली बुलाकर उनको राज्यसभा में बनाए रखने के साथ एक विधान परिषद सीट ऑफर की, तब वो माने। विधान परिषद से कुशवाहा अपने बेटे दीपक कुशवाहा को लॉन्च करेंगे, जो महुआ सीट हाथ से निकलने के कारण फिलहाल टल गया है।

बिहार की राजनीति में अब बड़े नेताओं में नीतीश कुमार इकलौते बच गए हैं, जिनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा काफी समय से नीतीश कुमार को बेटे निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में लाने की सलाह दे रहे थे और सावधान कर रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी बिखर जाएगी। नीतीश कुमार ने तो उस सलाह पर अमल नहीं किया, लेकिन कुशवाहा ने उस पर काम शुरू कर दिया है। सासाराम से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की उम्मीदवार पत्नी स्नेहलता कुशवाहा बन गई हैं। आगे विधान परिषद का चुनाव होगा तो बेटे दीपक कुशवाहा का भी नंबर लग जाएगा।

बेटा-बहू, बेटी-दामाद; नीतीश-कुशवाहा को छोड़ दें तो नेता फैक्ट्री बना है सबका परिवार, खुद गिन लीजिए

परिवारवाद और मोल-भाव को लेकर एनडीए में सबकी नजर चिराग पासवान और जीतनराम मांझी पर टिकी थी, उन दोनों ने परिवार को निराश भी नहीं किया। लेकिन कुशवाहा भी माहिर खिलाड़ी निकले। गठबंधन में रालोमो को मिली 6 सीटों के अलावा अपने दो नेताओं को भाजपा और जेडीयू के सिंबल पर लड़वा लिया। ये मौका चिराग या मांझी को नहीं मिला। उपेंद्र कुशवाहा ने सासाराम सीट से स्नेहलता कुशवाहा, पारू से मदन चौधरी, मधुबनी से माधव आनंद, दिनारा से आलोक सिंह, उजियारपुर से प्रशांत पंकज एवं बाजपट्टी से रामेश्वर महतो को रालोमो के चिह्न सिलेंडर पर उतारा है। रालोमो के नेता पप्पू वर्मा जेडीयू से कुर्था और रणविजय सिंह भाजपा से गोह में लड़ रहे हैं।

