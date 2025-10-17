अब नीतीश ही अकेले बचे; उपेंद्र कुशवाहा भी परिवार फर्स्ट; बीवी सेट, बेटा नेक्स्ट

संक्षेप: बिहार में सारे नेता बीवी, बेटा, बहू, दामाद, भाई को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अब उसी लिस्ट से शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार इकलौते नेता बचे हैं, जिनका बेटा निशांत या परिवार से कोई और राजनीति में नहीं है।

समाजवादी उपेंद्र कुशवाहा परिवारवादी हो गए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ‘परिवार फर्स्ट’ वाले नेताओं में शामिल होते हुए अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को सासाराम सीट से टिकट दिया है। बेटा दीपक कुशवाहा को इसी बार महुआ सीट से लड़ाने का प्लान था, लेकिन चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी - रामविलास (एलजेपी-आर) ने सीट ले ली। इसके बाद नाराज कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता अमित शाह ने दिल्ली बुलाकर उनको राज्यसभा में बनाए रखने के साथ एक विधान परिषद सीट ऑफर की, तब वो माने। विधान परिषद से कुशवाहा अपने बेटे दीपक कुशवाहा को लॉन्च करेंगे, जो महुआ सीट हाथ से निकलने के कारण फिलहाल टल गया है।