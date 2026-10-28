कुशवाहा की RLM में बगावत थमी, भाजपा अपना बागी नहीं मना पाई; MLC चुनाव में जेडीयू को नुकसान

बिहार एमएलसी चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो ने अपनी पार्टी में हुई बगावत को तो थाम लिया, लेकिन भाजपा अपने बागी को नहीं रोक पाई जिससे एक सीट पर नीतीश कुमार की जेडीयू को नुकसान झेलना पड़ा।

बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए के नेता भले ही एकजुटता का दावा करते रहे, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन को बगावत की वजह से एक सीट का नुकसान झेलना पड़ गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) ने तो अपनी बगावत रोक ली, मगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने बागी को नहीं मना पाई। इस वजह से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) को नुकसान उठाना पड़ा। यहां बात सारण शिक्षक एमएलसी सीट की हो रही है। जहां भाजपा के बागी राहुल राज ने जेडीयू प्रत्याशी आनंद पुष्कर को हरा दिया। इस सीट पर पहले कुशवाहा की पार्टी रालोमो से रामपुकार सिन्हा भी मैदान में थे, लेकिन बाद में उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन दे दिया था।

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव कई मायनों में रोचक रहा। यह सीट एक समय में लेफ्ट का गढ़ मानी जाती थी। सीपीआई के दिग्गज शिक्षक नेता केदारनाथ पांडेय यहां से चार बार एमएलसी रहे। उनके निधन के बाद जन सुराज समर्थित आफाक अहमद यहां से एमएलसी बने। हाल ही में चुनाव में केदार पांडेय के बेटे आनंद पुष्कर एनडीए प्रत्याशी के रूप में जेडीयू के टिकट से मैदान में उतरे, मगर गठबंधन में ही भितरघात की वजह से वह जीत नहीं दर्ज कर पाए।

भाजपा के बागी राहुल राज ने निर्दलीय बाजी मारी सारण शिक्षक एमएलसी चुनाव के मंगलवार को घोषित नतीजे में निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज ने बाजी मारी। 32 साल के राहुल रिविलगंज प्रखंड प्रमुख हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं। वह लंबे समय से एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुटे थे और शिक्षकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। राहुल राज एनडीए प्रत्याशी के तौर पर सारण शिक्षक से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर गठबंधन में यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई और नीतीश की पार्टी ने आनंद पुष्कर को प्रत्याशी बना दिया।

इसके बाद राहुल राज ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। भाजपा उन्हें मनाने में विफल रही। राहुल राज के निर्दलीय उतरने पर भाजपा ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसके बावजूद चुनावी मैदान में राहुल राज ने जलवा दिखाया और अपने दम पर निर्दलीय जीत गए।

रालोमो ने रामपुकार सिन्हा को बैठा दिया सारण शिक्षक सीट पर हालिया चुनाव में एनडीए से एक और बागी मैदान में उतर गए थे। उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो के प्रदेश महासचिव रामपुकार सिन्हा ने यहां से निर्दलीय नामांकन कर दिया। रालोमो के चार में से तीन विधायकों का उन्हें समर्थन भी मिल गया। हालांकि, बाद में रामपुकार ने अपनी दावेदारी वापस ले ली और चुनावी मैदान से बाहर हो गए। रामपुकार समेत रालोमो के तीनों विधायकों ने जेडीयू के आनंद पुष्कर को अपना समर्थन देते हुए एनडीए के पक्ष में रहने का फैसला लिया।