कुशवाहा की RLM में बगावत थमी, भाजपा अपना बागी नहीं मना पाई; MLC चुनाव में जेडीयू को नुकसान
बिहार एमएलसी चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो ने अपनी पार्टी में हुई बगावत को तो थाम लिया, लेकिन भाजपा अपने बागी को नहीं रोक पाई जिससे एक सीट पर नीतीश कुमार की जेडीयू को नुकसान झेलना पड़ा।
बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए के नेता भले ही एकजुटता का दावा करते रहे, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन को बगावत की वजह से एक सीट का नुकसान झेलना पड़ गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) ने तो अपनी बगावत रोक ली, मगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने बागी को नहीं मना पाई। इस वजह से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) को नुकसान उठाना पड़ा। यहां बात सारण शिक्षक एमएलसी सीट की हो रही है। जहां भाजपा के बागी राहुल राज ने जेडीयू प्रत्याशी आनंद पुष्कर को हरा दिया। इस सीट पर पहले कुशवाहा की पार्टी रालोमो से रामपुकार सिन्हा भी मैदान में थे, लेकिन बाद में उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन दे दिया था।
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव कई मायनों में रोचक रहा। यह सीट एक समय में लेफ्ट का गढ़ मानी जाती थी। सीपीआई के दिग्गज शिक्षक नेता केदारनाथ पांडेय यहां से चार बार एमएलसी रहे। उनके निधन के बाद जन सुराज समर्थित आफाक अहमद यहां से एमएलसी बने। हाल ही में चुनाव में केदार पांडेय के बेटे आनंद पुष्कर एनडीए प्रत्याशी के रूप में जेडीयू के टिकट से मैदान में उतरे, मगर गठबंधन में ही भितरघात की वजह से वह जीत नहीं दर्ज कर पाए।
भाजपा के बागी राहुल राज ने निर्दलीय बाजी मारी
सारण शिक्षक एमएलसी चुनाव के मंगलवार को घोषित नतीजे में निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज ने बाजी मारी। 32 साल के राहुल रिविलगंज प्रखंड प्रमुख हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं। वह लंबे समय से एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुटे थे और शिक्षकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। राहुल राज एनडीए प्रत्याशी के तौर पर सारण शिक्षक से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर गठबंधन में यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई और नीतीश की पार्टी ने आनंद पुष्कर को प्रत्याशी बना दिया।
इसके बाद राहुल राज ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। भाजपा उन्हें मनाने में विफल रही। राहुल राज के निर्दलीय उतरने पर भाजपा ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसके बावजूद चुनावी मैदान में राहुल राज ने जलवा दिखाया और अपने दम पर निर्दलीय जीत गए।
रालोमो ने रामपुकार सिन्हा को बैठा दिया
सारण शिक्षक सीट पर हालिया चुनाव में एनडीए से एक और बागी मैदान में उतर गए थे। उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो के प्रदेश महासचिव रामपुकार सिन्हा ने यहां से निर्दलीय नामांकन कर दिया। रालोमो के चार में से तीन विधायकों का उन्हें समर्थन भी मिल गया। हालांकि, बाद में रामपुकार ने अपनी दावेदारी वापस ले ली और चुनावी मैदान से बाहर हो गए। रामपुकार समेत रालोमो के तीनों विधायकों ने जेडीयू के आनंद पुष्कर को अपना समर्थन देते हुए एनडीए के पक्ष में रहने का फैसला लिया।
भाजपा के बागी राहुल राज ने जेडीयू के आनंद को 1815 वोटों से हराया
सारण शिक्षक एमएलसी सीट चुनाव में निर्दलीय उतरे भाजपा के बागी राहुल राज को कुल 4965 वोट मिले, जबकि जेडीयू प्रत्याशी आनंद पुष्कर 3150 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। जेडीयू को 1815 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जन सुराज पार्टी के आफाक अहमद अपनी सीट नहीं बचा पाए और इस मुकाबले में वह 2454 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।