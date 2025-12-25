कुशवाहा के 3 विधायकों की एकता से RLM पर अटकलें; टूटे तो राज्यसभा और मंत्री बेटा भी खतरे में!

संक्षेप: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को लेकर बिहार की सियासत में अटकलबाजी का दौर चल रहा है। चर्चा है कि आरएलएम में टूट हुई तो कुशवाहा की राज्यसभा सीट और बेटे का मंत्री पद भी खतरे में आ सकता है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में खटपट चल रही है। आरएलएम के चार में से तीन विधायक बुधवार को कुशवाहा की लिट्टी पार्टी से नदारद रहे। इसके बाद उनकी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात की तस्वीर सामने आई। चर्चा है कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया, जिससे पार्टी के अंदर नाराजगी है। कुशवाहा की विधायक पत्नी स्नेहलता को छोड़कर अन्य तीनों एमएलए नाराज बताए जा रहे हैं। अब इस पर अटकलबाजी का दौर भी चल उठा है। कहा जा रहा है कि अगर आरएलएम के विधायक टूट गए तो कुशवाहा की राज्यसभा सीट और बेटे का मंत्री पद भी खतरे में आ सकता है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने एनडीए के तहत 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 4 पर जीत मिली थी। जो चार विधायक जीते उनमें स्नेहलता कुशवाहा के अलावा माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो शामिल हैं। पिछले महीने जब चुनाव परिणाम के बाद मंत्री बनाने की बारी आई तो कुशवाहा ने इन चारों विधायकों से हटकर अपने बेटे दीपक प्रकाश का नाम आगे कर दिया, जो फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं।

चर्चा है कि इसी बात से पार्टी के अदंर नाराजगी उठ गई। उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद के आरोप लगने लगे। आरएलएम के कई पदाधिकारियों ने इसके बाद पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया।

विधायक माधव, आलोक और रामेश्वर की भाजपा के कार्यकारी चीफ नितिन नवीन से मुलाकात की तस्वीर जैसे ही सामने आई राजनीतिक गलियारे में आरएलएम में टूट की अटकलें लगाई जाने लगीं। विभिन्न रिपोर्ट्स में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि तीनों विधायक कुशवाहा का साथ छोड़ भाजपा में आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कुशवाहा को नुकसान झेलना पड़ सकता है।

दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 में एनडीए के अंदर रहकर एक सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। मगर उस समय भाजपा से बगावत कर निर्दलीय लड़े पवन सिंह की वजह से काराकाट सीट से उन्हें चुनाव हारना पड़ा था। इसके बाद भाजपा के सहयोग से वे राज्यसभा भेजे गए।

अब 2026 में बिहार से कुछ राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें एक सीट कुशवाहा की भी है। कुशवाहा की सीट रिपीट होगी या नहीं, यह पूरी तरह सहयोगी दलों पर निर्भर करता है।