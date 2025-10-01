लोकसभा में वोट बंट गए थे, अब मगध-शाहाबाद जीतेंगे; पवन सिंह की वापसी पर उपेंद्र कुशवाहा बोले

आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भाजपा में वापसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा होने से एनडीए को नुकसान हुआ था, मगर विधानसभा में मगध और शाहाबाद में हमारी जीत होगी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में वापसी हो गई है। लोकसभा चुनाव में काराकाट से निर्दलीय लड़कर एनडीए को हराने वाले पवन सिंह की वापसी पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने पहली प्रतिक्रिया दी है। कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा में वोटों का बंटवारा होने से एनडीए का नतीजे विपरीत आए थे। अब विधानसभा चुनाव में मगध और शाहाबाद के साथ ही बिहार के अन्य हिस्सों में भी एनडीए जीतेगा।

राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को रोहतास में मीडिया से बातचीत के दौरान पवन सिंह की भाजपा में वापसी का स्वागत किया और कहा कि इससे एनडीए मजबूत होगा।

उन्होंने कहा, लोकसभा में एनडीए का वोट बंट गया था, इसलिए बिहार में परिणाम हम लोगों के विपरीत आया। अब विधानसभा चुनाव में हम वोटों का बंटवारा रोक देंगे, मगध एवं शाहाबाद और बिहार के अन्य हिस्सों में भी एनडीए की जीत होगी। एनडीए मजबूत रणनीति बनाएगा, उसी दिशा में हम सभी मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए को अब कोई रोक नहीं सकता है।"

उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की हुई सुलह भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में मंगलवार को नई दिल्ली स्थित उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर मुलाकात की थी। एनडीए में वापसी से पहले भाजपा ने पवन सिंह की कुशवाहा से सुलह करवाई। दरअसल, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था। मगर वे बगावत करके बिहार के काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय लड़ गए थे।