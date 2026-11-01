SIR मुद्दा ही नहीं, I.N.D.I.A. की दिल्ली रैली पर उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया सवाल; राहुल-तेजस्वी को नसीहत दी

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस बात को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने रैली की वह मुद्दा है ही नहीं। ये लोग जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष के लोगों को रैली करना है तो करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन, वे कोई और मुद्दा ढूंढें क्योंकि, जिस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह वास्तव में कोई मुद्दा है ही नहीं। उनके सारे आरोप निराधार हैं। जनता नजर में सारी बातें आ चुकी हैं। इस पर कुछ भी कर लें किन्तु, कोई असर पड़ने वाला नहीं। उनकी उर्जा बेकार जा रही है। दिल्ली वाले विपक्ष हों या पटना वाले, उन्हें जनसरोकार का कोई मुद्दा तलाश करके काम करना चाहिए।

कुशवाहा ने कहा विपक्ष को जनता को कन्फ्यूज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करके लोकतंत्र करने वाला कदम है। यह किसी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं लेकिन, काम इसके उलट करते हैं। विपक्ष में यही दिक्कत है कि बोलने और करने में कोई सामन्जस्य ही नहीं है। जनता उनकी बात नहीं सुन रही है।

उपेंद्र कुशवाहा ने राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। रैली में दिए गए बयान पर कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव बहुत कुछ बोलते रहते हैं। चुनाव के पहले भी क्या-क्या दावा कर रहे थे। जो मन में आता है बोल देते हैं। उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। कुशवाहा ने रैली की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाया कहा कि त्योहारों के मौसम में भीड़ और सड़क जाम की स्थिति बनने से कारोबारियों को काफी नुकसान होता है।