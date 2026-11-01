SIR मुद्दा ही नहीं, I.N.D.I.A. की दिल्ली रैली पर उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया सवाल; राहुल-तेजस्वी को नसीहत दी
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस बात को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने रैली की वह मुद्दा है ही नहीं। ये लोग जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।
दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित की गई। एसआईआर रोकने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली का आयोजन किया गया जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत विपक्ष के बड़े-बड़े नेता शरीक हुए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के (आरएलएम) के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने इस रैली के औचित्य पर सवाल उठाया दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी एनर्जी बेकार जा रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष के लोगों को रैली करना है तो करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन, वे कोई और मुद्दा ढूंढें क्योंकि, जिस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह वास्तव में कोई मुद्दा है ही नहीं। उनके सारे आरोप निराधार हैं। जनता नजर में सारी बातें आ चुकी हैं। इस पर कुछ भी कर लें किन्तु, कोई असर पड़ने वाला नहीं। उनकी उर्जा बेकार जा रही है। दिल्ली वाले विपक्ष हों या पटना वाले, उन्हें जनसरोकार का कोई मुद्दा तलाश करके काम करना चाहिए।
कुशवाहा ने कहा विपक्ष को जनता को कन्फ्यूज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करके लोकतंत्र करने वाला कदम है। यह किसी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं लेकिन, काम इसके उलट करते हैं। विपक्ष में यही दिक्कत है कि बोलने और करने में कोई सामन्जस्य ही नहीं है। जनता उनकी बात नहीं सुन रही है।
उपेंद्र कुशवाहा ने राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। रैली में दिए गए बयान पर कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव बहुत कुछ बोलते रहते हैं। चुनाव के पहले भी क्या-क्या दावा कर रहे थे। जो मन में आता है बोल देते हैं। उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। कुशवाहा ने रैली की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाया कहा कि त्योहारों के मौसम में भीड़ और सड़क जाम की स्थिति बनने से कारोबारियों को काफी नुकसान होता है।
इससे पहले बीजेपी ने विपक्ष की रैली को फेल बताया। संबित पात्रा ने कहा कि इतने सारे दल मिलकर भीड़ नहीं जुटा पाए। रैली में इतने सारे झंडे लगे थे पर उसके मुताबिक लोग नहीं थे। ये लोग ट्रिक फोटोग्राफी करके भीड़ दिखाते हैं। रामलीला मैदान का 45 प्रतिशत हिस्सा खाली था।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें