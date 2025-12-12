Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsUpendra Kushwaha Party RLM ruckus MLA Rameshwar Mahato Facebook post sparks speculations
उपेंद्र कुशवाहा की RLM में टूट का खतरा? विधायक रामेश्वर महतो के फेसबुक पोस्ट ने मचाई सनसनी

उपेंद्र कुशवाहा की RLM में टूट का खतरा? विधायक रामेश्वर महतो के फेसबुक पोस्ट ने मचाई सनसनी

संक्षेप:

पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM (रालोमो) के विधायक रामेश्वर महतो ने फेसबुक पोस्ट के जरिए किसी का नाम लिए बिना नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उनके पोस्ट से रालोमो में नाराजगी और टूट का खतरा बढ़ गया है। 

Dec 12, 2025 04:02 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

बिहार से राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में टूट का खतरा बढ़ गया है। कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश सरकार में मंत्री बनाए जाने से नाराज कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। अब रालोमो के विधायक रामेश्वर महतो के एक फेसबुक पोस्ट ने सियासी सनसनी मचा दी है। महतो के पार्टी नेतृत्व से अनबन की अटकलें लगाई जाने लगी हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी से रालोमो विधायक रामेश्वर महतो ने शुक्रवार को फेसबुक पोस्ट में लिखा, "राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगें, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरुक है- वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है।"

read moreये भी पढ़ें:
उपेंद्र कुशवाहा की RLM में कैसा खेल? स्पीकर से तीन MLA मिले, बीवी-बेटा नहीं दिखे

हालांकि, महतो ने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका इशारा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की ओर है। उनके इस पोस्ट में सियासी गलियारे में चर्चा का दौर शुरू हो गया है।

पिछले महीने हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी रालोमो ने एनडीए में रहकर 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 4 पर जीत मिली। रालोमो के जो चार विधायक बनें उनमें बाजपट्टी से रामेश्वर महतो, मधुबनी से माधव आनंद, दिनारा से आलोक कुमार सिंह और सासाराम से कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता शामिल है।

read moreये भी पढ़ें:
RLM की प्रदेश और जिला इकाइयां भंग, उपेंद्र कुशवाहा का कोर कमेटी बैठक में फैसला

पिछले सप्ताह बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान स्नेहलता को छोड़कर रालोमो के तीनों विधायकों ने स्पीकर प्रेम कुमार से मुलाकात की थी। उसकी तस्वीर भी सियासी गलियारे में खूब चर्चा का विषय बनी थी।

दरअसल, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद जब रालोमो कोटे से मंत्री बनाने की बारी आई तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी समेत चारों विधायकों को छोड़कर बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कैबिनेट में जगह दिलाई। दीपक अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। इस पर पार्टी में बगावत शुरू हो गई।

read moreये भी पढ़ें:
बेटे को मंत्री बनाने पर कुशवाहा की RLM में टूट, कई नेताओं ने दिया इस्तीफा

रालोमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ, प्रदेश महासचिव राहुल कुमार समेत कई नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा के फैसले से आहत होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब कुशवाहा को पार्टी के विधायकों के भी टूटने का डर सता रहा है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।