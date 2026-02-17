Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

उपेंद्र कुशवाहा के विधायक ने कहा- शराबबंदी की समीक्षा करो, नीतीश के मंत्री बोले- नहीं होगी

Feb 17, 2026 10:24 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कर दी। हालांकि, मंत्री ने सदन में उनकी मांग खारिज कर दी।

उपेंद्र कुशवाहा के विधायक ने कहा- शराबबंदी की समीक्षा करो, नीतीश के मंत्री बोले- नहीं होगी

बिहार विधानसभा में मंगलवार को उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब सत्ता पक्ष के ही एक विधायक ने राज्य में लागू शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर दी। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के विधायक माधव आनंद ने ग्रामीण विकास विभाग के बजट चर्चा के दौरान यह मांग उठाई। हालांकि, नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने उनकी मांग को खारिज कर दिया।

मधुबनी विधायक माधव आनंद ने कहा कि शराबबंदी को सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, "सबसे जरूरी यह है कि शराब को लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलना चाहिए, लेकिन समीक्षा अवश्य होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि शराबबंदी का फैसला लेने के लिए बहुत जज्बा और बड़ा दिल चाहिए। नीतीश ने वह जज्बा दिखाया था। जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था, तब पक्ष और विपक्ष सभी ने समर्थन किया था। सीएम नीतीश हमेशा अपनी योजनाओं की समीक्षा करते हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:चिराग के विधायक ने कहा- शव जलाने से प्रदूषण होता है, बरस पड़े NDA के मंत्री

सदन में विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुखर रहा। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सूबेदार दास ने कहा कि बिहार में शराबबंदी का असर सिर्फ इतना ही है कि दारू बंद होने की जगह उसकी होम डिलीवरी हो रही है। साथ ही, शराब की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं।

नीतीश सरकार बोली- शराबबंदी की समीक्षा नहीं होगी

वहीं, बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर शराबबंदी की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में अभी शराबबंदी लागू है और तय कानून के तहत यह प्रभावी ढंग से लागू रहेगी। किसी स्तर पर इसकी समीक्षा का विचार भी नहीं है।

ये भी पढ़ें:संसद में बिहार की राजधानी का नाम बदलने की मांग, कुशवाहा ने बताया पटना का नया नाम

बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। आरजेडी अक्सर सदन के अंदर और बाहर शराब की अवैध बिक्री के मुद्दे उठाते रही है। हालांकि, सत्ता पक्ष की ओर से इस मुद्दे पर सवाल बहुत कम ही होते हैं। हालांकि, केंद्रीय मंत्री एवं हिन्दुस्तानी आवामी मोर्चा (HAM) के सुप्रीमो जीतनराम मांझी कई बार शराबबंदी कानून पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Liquor Ban In Bihar Bihar Vidhan Sabha Upendra Kushwaha अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;