Hindi NewsBihar Newsupendra kushwaha meeting with amit shah rlm supremeo angry before bihar election

बिहार चुनाव से पहले NDA में रार, नाराज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में अमित शाह से करेंगे बात

संक्षेप: अब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में जाकर सीधे अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इससे पहले नाराजगी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई थी। लेकिन अब खुद उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर बताया है कि इस बैठक को टाल दिया गया है।

Wed, 15 Oct 2025 07:28 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव से पहले NDA में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी खुलकर सामने आई है। नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नेताओं को कह दिया है कि वो एनडीए के किसी भी प्रत्याशी के नामांकन में ना जाएं। अब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में जाकर सीधे अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इससे पहले नाराजगी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई थी। लेकिन अब खुद उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर बताया है कि इस बैठक को टाल दिया गया है।

रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लिखा, ‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ विमर्श हेतु गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी और मुझे अभी दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है। इसलिए आज पार्टी के साथियों के साथ पटना स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक तत्काल स्थगित की गई है।’

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

सीट बंटवारे में बदलाव से उपेंद्र कुशवाहा नाराज

बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा सीट बंटवारे में बदलाव से नाराज हैं। दरअसल दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक में रालोमो को छह सीट देने पर सहमति हुई थी। रालोमो ने महज छह सीट पर सशर्त हामी भरी। इस दल की शर्त थी कि सीटें वह तय करेगी। भाजपा नेता ने इसपर सहमति दी। रालोमो ने जिन 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की इच्छा रखी थी उनमें सासाराम, मधुबनी, दिनारा, बाजपट्टी, महुआ और उजियारपुर शामिल थी।

लेकिन मंगलवार शाम रालोमो को सूचना मिली कि महुआ सीट लोजपा (आर) जबकि दिनारा सीट जदयू के खाते में अब दी जा रही है। पार्टी महुआ सीट से उपेन्द्र कुशवाहा के पुत्र दीपक कुशवाहा जबकि दिनारा से आलोक सिंह को मैदान में उतारने वाली थी। इसी बात से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए।

