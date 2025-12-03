उपेंद्र कुशवाहा ने माधव आनंद को RLM विधायक दल का नेता बनाया, पत्नी स्नेहलता सचेतक

संक्षेप: रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के बाद पार्टी में हो रहे विरोध के बीच परिवार से बाहर के माधव आनंद को पार्टी के विधायक दल का नेता बनाया है।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने माधव आनंद को बिहार विधानसभा में पार्टी के विधायक दल के नेता बनाया है। कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के दौरान माधव आनंद ने रालोमो के टिकट पर मधुबनी से जीत हासिल की थी। वहीं, स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से चुनाव जीतकर विधायक बनी हैं। नीतीश सरकार में रालोमो कोटे से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को पिछले दिनों मंत्री बनाया था, जिससे पार्टी के अंदर नाराजगी की बात सामने आई।

जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी 4 नवनिर्वाचित विधायकों ने गत माह विधायक दल की पहली बैठक में सर्वसम्मति से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता और सचेतक चुनने के लिए अधिकृत किया था। बुधवार को पार्टी की ओर से इस संबंध में विधानसभा के सचिव को पत्र भेजा।

बता दें कि एनडीए में 6 सीटें लेकर 4 पर जीत दर्ज करने वाली रालोमो के कोटे से नीतीश सरकार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। दीपक ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं। पत्नी समेत 4 नवनिर्वाचित विधायकों को दरकिनार कर बेटे को मंत्री बनाने पर कुशवाहा की पार्टी में विरोध शुरू हो गया।