Hindi NewsBihar NewsUpendra Kushwaha makes Madhav Anand as RLM legislative party leader wife Snehlata as whip
उपेंद्र कुशवाहा ने माधव आनंद को RLM विधायक दल का नेता बनाया, पत्नी स्नेहलता सचेतक

रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के बाद पार्टी में हो रहे विरोध के बीच परिवार से बाहर के माधव आनंद को पार्टी के विधायक दल का नेता बनाया है। 

Wed, 3 Dec 2025 07:56 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, सासाराम
राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने माधव आनंद को बिहार विधानसभा में पार्टी के विधायक दल के नेता बनाया है। कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के दौरान माधव आनंद ने रालोमो के टिकट पर मधुबनी से जीत हासिल की थी। वहीं, स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से चुनाव जीतकर विधायक बनी हैं। नीतीश सरकार में रालोमो कोटे से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को पिछले दिनों मंत्री बनाया था, जिससे पार्टी के अंदर नाराजगी की बात सामने आई।

जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी 4 नवनिर्वाचित विधायकों ने गत माह विधायक दल की पहली बैठक में सर्वसम्मति से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता और सचेतक चुनने के लिए अधिकृत किया था। बुधवार को पार्टी की ओर से इस संबंध में विधानसभा के सचिव को पत्र भेजा।

बता दें कि एनडीए में 6 सीटें लेकर 4 पर जीत दर्ज करने वाली रालोमो के कोटे से नीतीश सरकार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। दीपक ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं। पत्नी समेत 4 नवनिर्वाचित विधायकों को दरकिनार कर बेटे को मंत्री बनाने पर कुशवाहा की पार्टी में विरोध शुरू हो गया।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता समेत कई पदाधिकारियों ने पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ दिया था। माधव आनंद के भी मंत्री नहीं बनने पर नाराजगी की बात सामने आई। अब उन्हें विधायक दल का नेता बनाने का कदम कुशवाहा द्वारा नाराजगी दूर करने के रूप में देखा जा रहा है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
