RLM में खटपट के सवाल से पत्रकारों पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा, बोले- सुत उठ के चले आए हैं

संक्षेप:

उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम विधायकों की नाराजगी का सवाल सुनना भी नहीं चाहते हैं। पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो वे भड़क गए।

Dec 26, 2025 02:07 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
परिवारवाद के आरोपों से जुझ रहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा(आरएलएम) में खटपट(टूट) की चर्चा जोरों पर है। उनके तीन विधायक 25 दिसम्बर को आयोजित लिट्टी चोखा पार्टी में नहीं दिखे। उसी दिन पटना से दिल्ली चले गए और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर दिया। पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम विधायकों की नाराजगी का सवाल सुनना भी नहीं चाहते। पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो वे भड़क गए।

बिहार की सियासत में गुरुवार को एक तस्वीर चर्चा के केंद्र में रही। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीन विधायक आनंद माधव, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ आनंद मग्न दिखे। इन विधायकों ने अपनी पार्टी सुप्रीमो की लिट्टी चोखा पार्टी में शामिल नहीं होकर बीजेपी नेता से मिलने पटना से दिल्ली चले गए। सियासत की समझ रखने वाले इसे बेटे को बिना चुनाव लड़ाए मंत्री पद से लॉंच करने वाले उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मौन बगावत बताने लगे। इस बीच कुछ पार्टी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। शुक्रवार को जब पत्रकारों ने कुशवाहा से खटपट पर सवाल पूछा तो भड़क गए।

ये भी पढ़ें:कुशवाहा की RLM में इस्तीफे जारी, कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी, JDU में जाएंगे

उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों कहा कि आप लोगों के पास कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने नाराजगी को ना तो स्वीकार किया और ना ही इनकार किया। बार बार पूछने पर सिर्फ यही कहते रहे कि आप लोगों के पास कोई सवाल है ही नहीं। यह फालतू सवाल क्यों पूछते हैं। सुत उठ के सीधे चले आए हैं। फालतू सवाल का क्या जवाब दिया जाए। यह कहते हुए कुशवाहा हर सवाल को टालते हुए निकल गए।

बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी को एनडीए में छह सीटें मिलीं। उनकी पत्नी स्नेहलता देवी समेत चार विधायक जीत कर आए। लेकिन कुशवाहा ने उस समय सबको चौंका दिया जब मंत्री पद के शपथ के लिए अपने बेटे दीपक प्रकाश का नाम आगे कर दिया। बेटे को मंत्री तो बना दिया पर कुशवाहा विरोधियों के निशाने पर आ गए। उनपर परिवारवाद के आरोप के बीच पार्टी के भीतर से भी नाम लिए बगैर आवाज उठी। विधायक रामेश्वर महतो ने दबी जुबान में अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक डोमेन में रखा।

ये भी पढ़ें:RLM में खटपट? दल के 3 MLA नितिन नवीन से मिले, कुशवाहा की लिट्टी पार्टी से दूरी
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
