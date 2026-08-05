दीपक प्रकाश के MLC बनते ही उपेंद्र कुशवाहा का दिल बाग-बाग, मोदी-शाह से चिराग-मांझी तक कहा थैंक्यू
बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को थैंक्यू कहा है।
बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के एमएलसी बनते ही उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा का दिल बाग-बाग हो गया है। अपने बेटे का मंत्री पद सुरक्षित होने के बाद वह फूले नहीं समा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) समेत एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं का आभार जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एवं जीतनराम मांझी तक को धन्यवाद कहा है।
रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार शाम सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने बेटे दीपक प्रकाश के एमएलसी बनने की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने बिहार सरकार के प्रकाशित गजट की कॉपी साझा की, जिसमें दीपक को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। दीपक प्रकाश को भाजपा एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट से एमएलसी बनाया गया है। देवेश ने पिछले सप्ताह ही त्यागपत्र दिया था।
उपेंद्र कुशवाहा ने किसे-किसे थैंक्यू कहा
रालोमो चीफ ने मंत्री दीपक प्रकाश को एमएलसी मनोनीत किए जाने पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही सभी घटक दलों का आभार जताया। उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान और हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी का भी आभार जताया।
बिना विधायक, एमएलसी के मंत्री बने रहने पर उठ रहे थे सवाल
दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के बिना विधायक या एमएलसी बने अब तक मंत्री पद पर बने रहने पर सवाल उठाए जा रहे थे। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार की सम्राट चौधरी सरकार से इस बारे में तीखा सवाल किया था। इसके बाद भाजपा एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया औ बुधवार को उनकी जगह राज्यपाल ने दीपक प्रकाश को मनोनीत कर विधान परिषद भेज दिया। दीपक का एमएलसी के रूप में कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक रहेगा।
दीपक के मंत्री पद से संकट खत्म हुआ
जून 2026 में बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव हुए थे। उस समय कुशवाहा भाजपा के सहयोग से अपने मंत्री बेटे दीपक प्रकाश को सदन भेजने की उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि, एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों में दीपक का नाम नहीं आया था। तब उनके मंत्री पद पर संकट गहरा गया था। हालांकि, यह संकट अब उनके एमएलसी बनने से खत्म हो गया है।
दीपक प्रकाश ने 7 मई को सम्राट कैबिनेट विस्तार के दौरान दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले नवंबर 2025 में वह तत्कालीन नीतीश कैबिनेट में शामिल किए गए थे। नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे अधिकतम 6 महीने तक ही पद पर रह सकता है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।