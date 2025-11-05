Bihar Chunav: किसी ने बीवी को दिया टिकट तो कहीं पति कर रहे प्रचार, बिहार चुनाव में पत्नी महात्म

संक्षेप: बाहुबली सूरजभान ने मोकामा से पत्नी के लिए राजद का टिकट लिया। हाल तक वे रालोजपा में थे। यहीं से एनडीए ने बाहुबली अनंत सिंह को मैदान में उतारा है। वे पत्नी की जगह खुद जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।

Bihar Chunav: बिहार विस चुनाव 2025 में पत्नी महात्म भी चरम पर हैं। कई नेताजी पत्नी के लिए टिकट ले गए तो किसी ने पत्नी की जगह खुद टिकट ले लिया है। किसी ने अपनी ही पार्टी में पत्नी को टिकट दे दिया तो किसी ने अपना टिकट पति को दिलवा दिया। कहीं पति के जेल में रहने पर पत्नी ने बेटी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है तो कहीं चुनाव लड़ रहे पति के जेल जाने पर उनकी जगह पत्नी ने चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रही हैं।

इस तरह कहीं कोई पत्नी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है तो कहीं बगैर उम्मीदवार बने नेताजी अपनी पत्नी के विरोध से परेशान हैं। कहीं पति खुद तो चुनाव लड़ ही रहा है, बगल की सीट पर अपनी पत्नी को भी मैदान में उतार दिया है। यही नहीं, एक जगह बाहुबली पति ने ही पत्नी के चुनाव अभियान की कमान संभाल ली है।

बाहुबली सूरजभान ने मोकामा से पत्नी के लिए राजद का टिकट लिया। हाल तक वे रालोजपा में थे। यहीं से एनडीए ने बाहुबली अनंत सिंह को मैदान में उतारा है। वे पत्नी की जगह खुद जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रालोमो सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा ने पार्टी से पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा और उन्हें खुद ही चुनाव लड़ने का टिकट थमा दिया।

उधर, विधायक स्वर्णा सिंह ने अपने पति को गौड़ाबौराम से टिकट दिलवाया। छपरा से खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा देवी को लड़ाना चाहते थे। मतदाता सूची में पत्नी का नाम नहीं होने के बाद खुद खेसारी चुनाव मैदान में हैं। इस संबंध में नवादा की लडा़ई बड़ी दिलचस्प हो गयी है। यहां से कौशल यादव राजद के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं।

उन्होंने अपनी पत्नी पूर्णिमा यादव को गोविंदपुर से राजद के ही टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा है। यहां राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को जदयू ने मौका दिया है। पिछली बार मेयर के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने वाली विनिता सिंह इस बार दीघा से पति जनसुराज उम्मीदवार बिट्टू सिंह के चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रही हैं।