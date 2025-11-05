Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsupendra kushwaha give ticket to wife surajbhan singh shivani shukla anant singh
Bihar Chunav: किसी ने बीवी को दिया टिकट तो कहीं पति कर रहे प्रचार, बिहार चुनाव में पत्नी महात्म

Bihar Chunav: किसी ने बीवी को दिया टिकट तो कहीं पति कर रहे प्रचार, बिहार चुनाव में पत्नी महात्म

बाहुबली सूरजभान ने मोकामा से पत्नी के लिए राजद का टिकट लिया। हाल तक वे रालोजपा में थे। यहीं से एनडीए ने बाहुबली अनंत सिंह को मैदान में उतारा है। वे पत्नी की जगह खुद जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।

Wed, 5 Nov 2025 07:13 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
Bihar Chunav: बिहार विस चुनाव 2025 में पत्नी महात्म भी चरम पर हैं। कई नेताजी पत्नी के लिए टिकट ले गए तो किसी ने पत्नी की जगह खुद टिकट ले लिया है। किसी ने अपनी ही पार्टी में पत्नी को टिकट दे दिया तो किसी ने अपना टिकट पति को दिलवा दिया। कहीं पति के जेल में रहने पर पत्नी ने बेटी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है तो कहीं चुनाव लड़ रहे पति के जेल जाने पर उनकी जगह पत्नी ने चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रही हैं।

इस तरह कहीं कोई पत्नी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है तो कहीं बगैर उम्मीदवार बने नेताजी अपनी पत्नी के विरोध से परेशान हैं। कहीं पति खुद तो चुनाव लड़ ही रहा है, बगल की सीट पर अपनी पत्नी को भी मैदान में उतार दिया है। यही नहीं, एक जगह बाहुबली पति ने ही पत्नी के चुनाव अभियान की कमान संभाल ली है।

बाहुबली सूरजभान ने मोकामा से पत्नी के लिए राजद का टिकट लिया। हाल तक वे रालोजपा में थे। यहीं से एनडीए ने बाहुबली अनंत सिंह को मैदान में उतारा है। वे पत्नी की जगह खुद जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रालोमो सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा ने पार्टी से पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा और उन्हें खुद ही चुनाव लड़ने का टिकट थमा दिया।

उधर, विधायक स्वर्णा सिंह ने अपने पति को गौड़ाबौराम से टिकट दिलवाया। छपरा से खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा देवी को लड़ाना चाहते थे। मतदाता सूची में पत्नी का नाम नहीं होने के बाद खुद खेसारी चुनाव मैदान में हैं। इस संबंध में नवादा की लडा़ई बड़ी दिलचस्प हो गयी है। यहां से कौशल यादव राजद के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं।

उन्होंने अपनी पत्नी पूर्णिमा यादव को गोविंदपुर से राजद के ही टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा है। यहां राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को जदयू ने मौका दिया है। पिछली बार मेयर के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने वाली विनिता सिंह इस बार दीघा से पति जनसुराज उम्मीदवार बिट्टू सिंह के चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रही हैं।

पत्नी ने चुनाव अभियान की कमान संभाल ली

पति के जेल जाने के बाद पत्नी ने चुनाव अभियान की कमान संभाल ली है। इसमें एक अपनी बेटी का चुनाव अभियान संभाल रही हैं। लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी चुनाव लड़ रही हैं। मुन्ना शुक्ला जेल में हैं तो चुनाव की कमान उनकी पत्नी पूर्व विधायक अन्नु शुक्ला संभाली हुई हैं। मोकामा में अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनकी विधायक पत्नी खुद मैदान में उतर आई हैं। वे अपने पति के लिए चुनावी अभियान की कमान संभाल रही हैं।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
