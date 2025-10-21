Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsUpendra kushwaha give example of mahabharat in bihar election context target mahagathbandhan on sir
जैसे महाभारत में तय था वैसे ही बिहार चुनाव में…, SIR पर महागठबंधन को घेर क्या बोले उपेंद्र कुशवाहा

Tue, 21 Oct 2025 10:34 AMएएनआई पटना
बिहार में चुनाव को लेकर हलचल तेज है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी है। बिहार में चुनाव पूर्व हुए SIR के मुद्दे को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष सिर्फ इसे लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनके हाथ से सत्ता फिसल चुका है। RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि बिहार में 15 सालों के शासन के दौरान उन्होंने दलितों और पिछड़े समुदाय के लोगों की अनदेखी की है।

न्यूज एजेंसी 'ANI' से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा. ‘वो एसआईआर पर जोर-शोर से चिल्ला रहे थे लेकिन उनका क्या मिला? क्या आज लोगों के बीच एसआईआर चर्चा का विषय है? ये लोग इसे जनता के बीच मुद्दा बनाना चाहते थे। जनता ने पहले ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया है।’

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

RJD पर हमला करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की सरकार जमीनी स्तर पर दलितों और पिछड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व को कायम रखने में विफल रही। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, ‘जब लालू प्रसाद यादव बिहार में 15 साल के लिए थे तब किसी दलित को वार्ड सदस्य बनने तक की अनुमति नहीं थी। ना सिर्फ दलित और अति पिछड़ी परिवार की महिलाएं बल्कि पुरुषों को भी वार्ड सदस्या बनने की अनुमति नहीं थी।’

उपेंद्र कुशवाहा ने इसी के साथ सामाजिक समानता लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की तारीफ भी की है। कुशवाहा ने कहा, 'जब नीतीश कुमार ने सत्ता हाथ में लिया तब एनडीए सरकार ने तुरंत अहम नीतियां बनाई। इसका परिणाम यह हुआ कि दलित औऱ पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा और उन्हें समाज में सम्मान मिला।

उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन पर आरोप लगाया कि वो गलत वादे कर सत्ता हासिल करना चाहती है। कुशवाहा ने बिहार में बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनने का दावा किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह महाभारत में यह तय था और सभी लोग जानते थे कि कौन जीतेगा उसी तरह बिहार चुनाव में भी तय है कि एनडीए सरकार आसानी से बहुमत लाएगी और सरकार बनेगी।

