उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को दी 24 सीटों की लिस्ट, महुआ, दिनारा समेत इन सीटों पर दावेदारी!

एनडीए में जारी सीट बंटवारे की कवायद के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को 24 सीटों की लिस्ट सौंपी है। इन्हीं में ही वे अपने हिस्से की सीटें चाहते हैं। बीते सोमवार को बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से कुशवाहा से मुलाकात की थी।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की कवायद तेज हो गई। सहयोगी दल अपनी-अपनी मांग बीजेपी के सामने रख रहे हैं। वहीं बीजेपी भी सभी घटक दलों का मन टटोल रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए के सहयोगी और रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने बीदेपी को 24 सीटों की लिस्ट सौंपी है। इन्हीं में से अपने हिस्से की सीटें चाहती है। जिन पर उसकी तैयारी भी चल रही है।

सूत्रों के मुताबिक रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने जिन सीटों की सूची दी है। उसमें मधुबनी, उजियारपुर, महुआ,दिनारा सासाराम ओबरा कुर्था की सीट शामिल है। इन सीटों पर पार्टी का ज्यादा जोर है। इसके अलावा गोह, सुल्तानगंज शेखपुरा,बाजपट्टी समेत दो दर्जन नामों की लिस्ट सौंपी गई है। हालांकि अभी तक भाजपा की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

आपको बता दें बीते सोमवार को बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने पटना स्थित आवास पर मुलाकात की थी। जो करीब 45 मिनट तक चली थी। इस दौरान सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई थी। कुशवाहा से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी और जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी मुलाकात की थी।