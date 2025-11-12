Hindustan Hindi News
Upendra kushwaha eat Golgappa laddu being made in patna for nda leaders before counting
उपेंद्र कुशवाहा खा रहे गोलगप्पे, पटना में लड्डू, खाजा-बाजा तैयार; बिहार चुनाव में जीत से पहले NDA में जश्न की तैयारी

संक्षेप: पटना में एक तरफ जहां अभी से ही लड्डू-गाजा बनाए जा रहे हैं तो गाजा के साथ-साथ जश्न के लिए बाजा का भी इंतजाम हो रहा है। इधर एनडीए के दिग्गज नेता और रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव खत्म होने के बाद अपनी पत्नी के साथ गोलगप्पे का स्वाद चखते नजर आए।

Wed, 12 Nov 2025 11:58 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में 14 नवंबर को मतगणना होनी है। विधानसभा चुनावों के बाद विभिन्न एग्जिट पोल ने अनुमान लगाए हैं उससे एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। एनडीए के कई नेता यह विश्वास जता चुके हैं एग्जिट पोल ने जो अनुमान लगाए हैं वो मतगणना के बाद सही साबित होंगे। अब भले ही बिहार चुनाव के नतीजे आने में थोड़ा वक्त हो लेकिन एनडीए में जश्न की तैयारी को देखा जा सकता है। पटना में एक तरफ जहां अभी से ही लड्डू-गाजा बनाए जा रहे हैं तो गाजा के साथ-साथ जश्न के लिए बाजा का भी इंतजाम हो रहा है। इधर एनडीए के दिग्गज नेता और रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव खत्म होने के बाद अपनी पत्नी के साथ गोलगप्पे का स्वाद चखते नजर आए।

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार और पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ गोलगप्पा खाते नजर आ रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उपेद्र कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ सासाराम के गौरक्षणी मोहल्ले में मौजूद थे और वहीं सड़क किनारे उन्होंने परिवार संग गोलगप्पे का स्वाद चखा।

पटना में तैयार हो रहा लड्डू

अभी ईवीएम में बंद मतों की गिनती नहीं हुई है लेकिन पटना में लड्डू और गाजा बनने की तस्वीर जरूर नजर आई। चूल्हे पर रखी कढ़ाई के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर रख लड्डू बना रहे बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने 'न्यूज 18' से बातचीत में कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दी है।

एग्जिट पोल बिहार की जनता की बदौलत ही आया। निश्चित तौर से बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। उन्होंने यह भी कहा कि लड्डू, खाजा बनाते वक्त उन्हें नींबू-मिर्च को टांगा है ताकि किसी की नजर ना लगे। 500 किलो लड्डू का ऑर्डर कई दुकानों में दिया गया है। सभी कार्यकर्ता मिलकर लड्डू-खाजा और गाजा बना रहे हैं। कार्यकर्ता कारीगरों के साथ मिलकर यह सब आइटम तैयार कर रहे हैं और इतना ही नहीं शुगर के मरीजों को देखते हुए इन व्यंजनों में कम चीनी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

