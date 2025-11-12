उपेंद्र कुशवाहा खा रहे गोलगप्पे, पटना में लड्डू, खाजा-बाजा तैयार; बिहार चुनाव में जीत से पहले NDA में जश्न की तैयारी

संक्षेप: पटना में एक तरफ जहां अभी से ही लड्डू-गाजा बनाए जा रहे हैं तो गाजा के साथ-साथ जश्न के लिए बाजा का भी इंतजाम हो रहा है। इधर एनडीए के दिग्गज नेता और रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव खत्म होने के बाद अपनी पत्नी के साथ गोलगप्पे का स्वाद चखते नजर आए।

बिहार में 14 नवंबर को मतगणना होनी है। विधानसभा चुनावों के बाद विभिन्न एग्जिट पोल ने अनुमान लगाए हैं उससे एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। एनडीए के कई नेता यह विश्वास जता चुके हैं एग्जिट पोल ने जो अनुमान लगाए हैं वो मतगणना के बाद सही साबित होंगे। अब भले ही बिहार चुनाव के नतीजे आने में थोड़ा वक्त हो लेकिन एनडीए में जश्न की तैयारी को देखा जा सकता है। पटना में एक तरफ जहां अभी से ही लड्डू-गाजा बनाए जा रहे हैं तो गाजा के साथ-साथ जश्न के लिए बाजा का भी इंतजाम हो रहा है। इधर एनडीए के दिग्गज नेता और रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव खत्म होने के बाद अपनी पत्नी के साथ गोलगप्पे का स्वाद चखते नजर आए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार और पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ गोलगप्पा खाते नजर आ रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उपेद्र कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ सासाराम के गौरक्षणी मोहल्ले में मौजूद थे और वहीं सड़क किनारे उन्होंने परिवार संग गोलगप्पे का स्वाद चखा।

पटना में तैयार हो रहा लड्डू अभी ईवीएम में बंद मतों की गिनती नहीं हुई है लेकिन पटना में लड्डू और गाजा बनने की तस्वीर जरूर नजर आई। चूल्हे पर रखी कढ़ाई के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर रख लड्डू बना रहे बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने 'न्यूज 18' से बातचीत में कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दी है।