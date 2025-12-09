Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsUpendra Kushwaha clarified on the pension dispute said I only took the salary also explained the rules
पेंशन विवाद पर उपेंद्र कुशवाहा की सफाई; बोले- मैंने सिर्फ वेतन लिया, नियम भी बताया

संक्षेप:

RTI के जरिए सामने आई इस जानकारी में बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो संसद के सदस्य हैं और अब पूर्व सदस्य के तौर पर बिहार सरकार से पेंशन ले रहे हैं। जिसमें RLM चीफ उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी शामिल है। जिस पर उन्होने सफाई दी है। 

Dec 09, 2025 03:57 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
आरटीआई (सूचना का अधिकार) के तहत इस बात का खुलासा हुआ है कि बिहार और केंद्र सरकार के कई नेता एक साथ वेतन और पेंशन ले रहे हैं। जिसमें 8 नाम शामिल हैं। उनमें राज्यसभा सांसद और रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम शामिल है। जिस पर अब RLM चीफ ने सफाई दी है। उन्होने इस खुलासे को बेबुनियाद और तथ्य से परे बताया है। आठ नेताओं में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार सर्राफ, नितीश मिश्रा और संजय सिंह शामिल हैं।

उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लिखा कि बिहार विधानसभा/विधान परिषद के कुछ पूर्व सदस्यों के द्वारा पेंशन लेने के बारे मीडिया में अत्यंत ही बेबुनियाद और तथ्य से परे खबरें प्रकाशित/प्रसारित की जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत दी गई एक अधूरी जानकारी को खबर का आधार बनाया गया है। उक्त सूची में मेरा नाम भी शामिल है। मैं अपने बारे में सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है।

उक्त पत्र में पेंशन शुरू किए जाने की तारीख बताई गई है। तब से लेकर अबतक कब, किसने और कितनी पेंशन की राशि ली, इसका कोई ब्योरा नहीं दिया गया है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि शुरुआत से लेकर अबतक, जब किसी सदन का सदस्य नहीं रहा हूं। सिर्फ उस कालावधि में मैंने पेंशन ली है। सदन में रहते हुए सिर्फ वहां से मैंने वेतन लिया है। उस अवधि में पेंशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जाहिर है आज मैं राज्यसभा का सदस्य हूं। अतः राज्यसभा से वेतन ले रहा हूं। विधानसभा/विधानपरिषद से पेंशन नहीं ले रहा हूं। प्रावधान भी यही है कि आप एक साथ किसी सदन का वेतन और किसी से पेंशन नहीं ले सकते हैं। इस नियम का मैं भी शत-प्रतिशत पालन कर रहा हूं।

वहीं लिस्ट में शामिल कई नेताओं का कहना है कि अगर उनके खाते में कोई पेंशन आई है तो वो वापस कर देंगे। देवेश चंद्र ठाकुर ने साफ कहा कि उन्होंने कभी पेंशन की मांग नहीं की। नितीश मिश्रा ने दावा किया कि 2015 में मात्र एक माह की पेंशन ली गई थी, जब वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे, और उसके बाद पेंशन नहीं ली।