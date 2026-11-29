रालोमो के चार में से तीन विधायक एक बार फिर एकजुटता दिखाने लगे हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा को झटका लग सकता है। रामेश्वर महतो ने कुशवाहा पर निशाना साधकर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को अपना नेता बताया है।

बिहार विधानसभा के सोमवार से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में फिर से बगावती तेवर नजर आ रहे हैं। रालोमो विधायक रामेश्वर महतो ने कहा कि पार्टी के चार में से तीन एमएलए एक साथ हैं। उन्होंने रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद के आरोप लगाए और कहा कि वह अपनी विचारधारा से भटक गए हैं। रामेश्वर महतो ने संकेत दिए कि आगामी दिनों में तीनों विधायक कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। विधायक ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके नेता थे और आगे भी रहेंगे। ऐसे में सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

रालोमो के तीन विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से लंबे समय से नाराज बताए जा रहे हैं। पिछले महीने हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में सारण शिक्षक सीट से रालोमो के वरीय नेता रामपुकार सिन्हा को टिकट नहीं मिलने और उनके निर्दलीय नामांकन करने पर पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद तीनों विधायकों की नाराजगी और बढ़ गई।

समस्तीपुर की सभा के पोस्टर से गायब उपेंद्र कुशवाहा समस्तीपुर में शनिवार को आरएलएम के स्थानीय नेता की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें आलोक सिंह, रामेश्वर महतो और रामपुकार सिन्हा शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के पोस्टर में रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का फोटो नहीं होने पर भी सियासी गलियारों में चर्चा हुई। हालांकि, माधव आनंद उस कार्यक्रम नहीं नजर आए।

सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी से रालोमो विधायक रामेश्वर महतो ने रविवार को एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ चंद लोग हैं, जो उनको घुमा रहे हैं। पार्टी को वे भीतर से खत्म कर रहे हैं। सैलरी लेने वाले लोग सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लिखवाते हैं।

उपेंद्र कुशवाहा से मतभेद- रामेश्वर महतो महतो ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से उनका कोई मनभेद नहीं है, लेकिन मतभेद जरूर है। उनकी विचारधारा बदल गई है। कुशवाहा ने जीवन भर परिवारवाद के खिलाफ राजनीति की। अचानक से परिवारवाद पसंद आ गया।

अलग गुट की मान्यता की मांग से RLM विधायकों का इनकार पिछले दिनों सियासी गलियारों में चर्चा उठी थी कि रालोमो के चार में से तीन विधायकों ने बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार को पत्र लिखकर उन्हें अलग गुट की मान्यता देने की मांग की है। हालांकि, रालोमो विधानमंडल दल के नेता माधव आनंद ने बाद में इस बात से इनकार कर दिया। पूछे जाने पर रामेश्वर महतो ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है।

हालांकि, चर्चा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कुशवाहा से नाराज तीनों रालोमो विधायक सदन में अलग बैठ सकते हैं। ऐसे में सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सबकी निगाहें उन पर टिकी रहेंगी।

रालोमो में टूट की बात गलत- रामेश्वर महतो हालांकि, रामेश्वर महतो ने आरएलएम में टूट से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सदन में अलग से बैठने की कोई बात नहीं है। विधानमंडल दल के नेता माधव आनंद हैं। जैसे बैठे थे वैसे बैठे थे। चार में से तीन विधायक एक साथ हैं, तीनों विधायक मजबूती से साथ हैं।

महतो ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से उनकी नाराजगी बीते एक साल से है। रामपुकार सिन्हा ने सारण से नामांकन किया, तब मुद्दा और भी गर्म हो गया। रालोमो चीफ पर निशाना साधते हुए महतो ने कहा, "आप सालों से चुनाव लड़ने का आश्वासन देते हैं, फिर चुनाव आता है तो मुंह मोड़ लेते हैं। नॉमिनेशन करते हैं तो आप उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। यह तो यूज एंड थ्रो की नीति हुई जो गलत है।"

रामेश्वर ने कुशवाहा को जेडीयू छोड़ने से किया था मना

रामेश्वर महतो ने रविवार को उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुशवाहा ने जब नीतीश कुमार की जेडीयू छोड़कर जाने का फैसला लिया था, तब भी उन्हें समझाया गया था। मगर वे नहीं माने थे। फिर जेडीयू से अलग होकर अलग पार्टी बनाई।