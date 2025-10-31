हमने घर की तिजोरी नहीं भरा, कुशवाहा ने तेजस्वी को आईना क्यों दिखाया, NDA के मेनिफेस्टो पर क्या कहा?

Hindustan Hindi News
Fri, 31 Oct 2025 01:42 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Elections: एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा(रालोमो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपने गठबंधन के चुनावी घोषणापत्र को बिहार के विकास का संकल्पपत्र बताया है। कहा कि इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। कुशवाहा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर उन्हें आईना भी दिखाया।

शुक्रवार को एडीए ने पटना के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में बिहार विधानभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा, दिलीपी जायसवाल ने संयुक्त रूप से मेनिफेस्टो रिलीज किया। इस पर सियासी किचकिच जारी है। राजद और कांग्रेस ने घोषणा पत्र पर सवाल उठाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को पुरानी बात याद दिलाकर आईना दिखा दिया।

मौर्या होटल से बाहर निकले उपेंद्र कुशवाहा ने घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि एनडीए ने एक साथ मिलकर संकल्प किया है कि बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। समाज के सभी वर्गों के लिए हमलोग काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास के पुराने संकल्प के साथ काम करते रहेंगे। घोषणा पत्र इसी का प्रतिबिम्ब है। इसी बीच सवाल उठा कि तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर बिहार को विकास की दौर में पीछे ले जाने का आरोप लगाते हैं। प्रतिक्रिया में कुशवाहा ने कहा कि हमारे नेताओं ने उनकी तरह अपने घर की तिजोरी को भरने का काम नहीं किया है यह बिहार की जनता देख रही है।

इससे पहले कांग्रेस के राजेश राठौर ने का कि यह नीतीश विहीन संकल्प पत्र है। मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद थे पर उन्हें बोलने नहीं दिया गया। भाजपा बताए कि नीतीश कुमार बोलने की स्थिति में थे या नहीं। या फिर उन्हें बोलने से रोक दिया गया। राजद के राज्यसभा सांसद ने कहा कि संकल्प पत्र तेजस्वी यादव के घोषणाओं की आधी अधूरी कॉपी है। गुजरात में निवेश और बिहार से श्रमिकों का प्रवेश अब नहीं चलेगा।

एनडीए की चुनावी घोषणापत्र में नौकरी, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, ईबीसी उत्थान जैसे मुद्दों को तरजीह दी गयी है। सम्राट चौधरी ने बताया कि हर घर नौकरी और हर जिला फैक्ट्री टॉप प्रायोरिटी है।

