निशांत का पावर बढ़ाया जाए, नीतीश के बेटे की कुशवाहा ने की वकालत; बोले- जदयू का भी फायदा

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि निशांत कुमार को अधिक से अधिक जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए। इससे जदयू का फायदा होगा।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम सुप्रीमो सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि निशांत कुमार को अधिक से अधिक जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए। इससे जदयू का भी फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि निशांत कुमार को आगे लाने में जदयू ने काफी देरी हुई। कुशवाहा ने अपने बेटे मंत्री दीपक प्रकाश के निशांत से बेहतर संबंध पर संतोष जताते हुए कहा कि बेहतर समन्वय से पार्टी और जनता सबका भला होता है।

बिहार में की राजनीति में पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का कद दिनों-दिन बड़ा होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से उनके डिप्टी सीएम बनाए जाने पर चर्चा तेज है। हालांकि, जदयू की ओर से इस पर विराम लगाने की कवायद भी की गई। अब नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम कर चुके उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत कुमार का पावर बढ़ाने की वकालत की है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई बताते हैं। कई बार नीतीश कुमार से दूर जाकर कुशवाहा उनके करीब आए हैं।

पत्रकारों के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे तो तब से निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग करते रहे जब जदयू के लोग भी ऐसा नहीं कहते थे। देर से ही सही पर पार्टी ने इसे जरूरी समझा और निशांत कुमार को लाया गया। देर से ही सही पर यह कदम उठाया गया। इससे उन्हें खुशी मिली। लेकिन, जब निशांत कुमार राजनीति में ऐक्टिव रोल में आ गए हैं तो उन्हें अधिक से अधिक जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए। इससे उन्हें व्यक्तिगत खुशी मिलेगी और जनता दल यूनाइटेड का भी फायदा होगा। निशांत कुमार एक सुलझे हुए और अच्छे नेता हैं।

पत्रकारों ने पूछा कि जैसे आप और नीतीश कुमार जैसे साथ रहते थे वैसे ही निशांत और दीपक प्रकाश के बीच भी अच्छी केमिस्ट्री देखी जा रही है। इस पर कुशवाहा ने कहा कि समाज में भाईचारा का वातावरण बनाना बहुत जरूरी है। आपस में को-ऑर्डिनेशन बनाकर रखने से ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का भला होगा बल्कि आम जनता का भी भला होगा। दोनों नेताओं के बीच अच्छा संबंध होना अच्छी बात है।