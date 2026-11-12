निशांत का पावर बढ़ाया जाए, नीतीश के बेटे की कुशवाहा ने की वकालत; बोले- जदयू का भी फायदा
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि निशांत कुमार को अधिक से अधिक जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए। इससे जदयू का फायदा होगा।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम सुप्रीमो सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि निशांत कुमार को अधिक से अधिक जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए। इससे जदयू का भी फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि निशांत कुमार को आगे लाने में जदयू ने काफी देरी हुई। कुशवाहा ने अपने बेटे मंत्री दीपक प्रकाश के निशांत से बेहतर संबंध पर संतोष जताते हुए कहा कि बेहतर समन्वय से पार्टी और जनता सबका भला होता है।
बिहार में की राजनीति में पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का कद दिनों-दिन बड़ा होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से उनके डिप्टी सीएम बनाए जाने पर चर्चा तेज है। हालांकि, जदयू की ओर से इस पर विराम लगाने की कवायद भी की गई। अब नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम कर चुके उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत कुमार का पावर बढ़ाने की वकालत की है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई बताते हैं। कई बार नीतीश कुमार से दूर जाकर कुशवाहा उनके करीब आए हैं।
पत्रकारों के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे तो तब से निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग करते रहे जब जदयू के लोग भी ऐसा नहीं कहते थे। देर से ही सही पर पार्टी ने इसे जरूरी समझा और निशांत कुमार को लाया गया। देर से ही सही पर यह कदम उठाया गया। इससे उन्हें खुशी मिली। लेकिन, जब निशांत कुमार राजनीति में ऐक्टिव रोल में आ गए हैं तो उन्हें अधिक से अधिक जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए। इससे उन्हें व्यक्तिगत खुशी मिलेगी और जनता दल यूनाइटेड का भी फायदा होगा। निशांत कुमार एक सुलझे हुए और अच्छे नेता हैं।
पत्रकारों ने पूछा कि जैसे आप और नीतीश कुमार जैसे साथ रहते थे वैसे ही निशांत और दीपक प्रकाश के बीच भी अच्छी केमिस्ट्री देखी जा रही है। इस पर कुशवाहा ने कहा कि समाज में भाईचारा का वातावरण बनाना बहुत जरूरी है। आपस में को-ऑर्डिनेशन बनाकर रखने से ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का भला होगा बल्कि आम जनता का भी भला होगा। दोनों नेताओं के बीच अच्छा संबंध होना अच्छी बात है।
दरअसल पिछले दिनों यह चर्चा काफी तेज हो गई थी कि निशांत कुमार को सम्राट सरकार में जल्द ही डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जाएगी। नई व्यवस्था में एक ही डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि, एनडीए या जदयू की ओर से कभी ऐसा नहीं कहा गया। बाद में जदयू की ओर से साफ किया गया कि फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें