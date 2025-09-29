गाड़ी की RC में मुफ्त में ऐसे अपडेट करें मोबाइल नंबर, घर बैठे मिलेंगी कई सुविधाएं; इस साइट पर जाएं
मोबाइल नंबर लिंक होने पर चालान, बीमा, टैक्स और वाहन ट्रांसफर की जानकारी सीधे संबंधित व्यक्ति के फोन पर आ जाएगी। वाहन मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट या नजदीकी डीटीओ कार्यालय में जाकर मुफ्त में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
बिहार परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए एक नई पहल शुरू की है। जिसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में मोबाइल नंबर मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। यह सुविधा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan. gov.in पर मौजूद है। इससे वाहन मालिकों को प्रदूषण प्रमाणपत्र, टैक्स, बीमा और चालान जैसी जरूरी जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी। नए नियम के अनुसार आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मोबाइल नंबर आधार से लिंक होने पर चालान, बीमा, टैक्स और वाहन ट्रांसफर की जानकारी सीधे संबंधित व्यक्ति के फोन पर आ जाएगी। वाहन मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट या नजदीकी डीटीओ कार्यालय में जाकर मुफ्त में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर जाने के बाद अपडेट योर मोबाइल नंबर विकल्प चुनना होगा। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट डालना होगा। 'शो डिटेल्स' पर क्लिक कर मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा।
यह प्रक्रिया तकनीकि तौर पर सेफ है। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ओटीपी मिलेगा जिसे संबधित बॉक्स में दर्ज करना होगा। उसके बाद नंबर अपडेट हो जाएगा। बिहार में अभी भी बड़ी संख्या में गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं जिनकी आर सी से मालिक का मोबाइल एड नहीं है। इसे पूरा करने के लिए परिवहन विभाग ने एक मौका दिया है।