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रिशुश्री टेंडर फिक्सिंग में बड़ा अपडेट; फरार IAS संजीव हंस ने SVU को लिखा खत, FIR पर सवाल उठाया

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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आईएएस संजीव हंस के अधिवक्ता डॉ फारूख खान ने  कहा कि संजीव हंस अनुसंधान में सहयोग देने को पूरी तरह तैयार हैं।

रिशुश्री टेंडर फिक्सिंग में बड़ा अपडेट; फरार IAS संजीव हंस ने SVU को लिखा खत, FIR पर सवाल उठाया

सरकारी टेंडर फिक्सिंग में रिशुश्री की गिरफ्तारी मामले में बड़ा अपडेट है। आईएएस संजीव हंस ने टेंडर घोटाला से संबंधित एसवीयू में दर्ज कांड में गलत तरीके से अभियुक्त बनाये जाने का आरोप लगाते हुए निगरानी विभाग और विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) को चिट्ठी लिखी है। निगरानी के अपर मुख्य सचिव और एसवीयू के एडीजी को लिखे पत्र में आईएएस ने कहा कि एसवीयू द्वारा बिना किसी तथ्य या प्रारंभिक जांच के मुझे प्राथमिकी 05/25 में अभियुक्त बनाया है, जो अनुचित है। संजाव हंस ने सभी आरोपों से मुक्त करने की मांग की है। उन्होंने जांच एजेंसी को सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

संजीव हंस ने कहा कि राज्य के कार्य विभागों में निविदाओं का निर्णय बिहार लोक निर्माण संहिता के नियमों के अंतर्गत अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जाता है। बीरपुर के फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति ने वर्ष 2018 में दी। इसकी दूसरी निविदा भी जल संसाधन विभाग में मेरे पदस्थापन से पूर्व ही प्रकाशित हुई। उन्होंने कहा कि प्रश्नगत कार्य का आवंटन किसी बाहरी प्रभाव या दबाव में नहीं किया गया। मेरा नाम इस मामले में अकारण रूप से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत वास्तविक तथ्यों पर निष्पक्ष अनुसंधान करते हुए आरोपों से मुक्त किया जाए। मैं उक्त कांड के अनुसंधान में अपेक्षित सहयोग करुंगा।

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आईएएस संजीव हंस के अधिवक्ता डॉ फारूख खान ने लाइव हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा कि संजीव हंस अनुसंधान में सहयोग देने को पूरी तरह तैयार हैं। उनके फरार होने की बात गलत है। कुछ दिन पहले वे दरभंगा के उच्चैठ स्थान गये थे। फिलहाल वे अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर इलाज कराने छुट्टी लेकर दिल्ली गए हुए हैं। अगर जांच एजेंसी को उनसे कोई पक्ष लेना है तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या दिल्ली टीम भेज कर ले सकते हैं।

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रिशुश्री की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सरकारी विभागों के टेंडर फिक्सिंग में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। इस मामले में रिशुश्री के घर और ऑफिस में छापेमारी के बाद कई आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं जिनमें एक नाम संजीव हंस का है। मुमुक्षु चौधरी की गिरफ्तारी के बाद से संजीव हंस अंडरग्राउंड हैं। रिशुश्री के ताल्लुक और लाभान्वित होने के आरोप में ईडी की कार्रवाई में संजीव हंस पर पहले से आरोप लग चुके हैं। इस मामले में दो आईएएस योगेश कुमार और अभिलाषा कुमारी शर्मा निलंबित हैं। देखना होगा कि इस पत्र से संजीव हंस को कितनी राहत मिल पाती है।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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