रिशुश्री टेंडर फिक्सिंग में बड़ा अपडेट; फरार IAS संजीव हंस ने SVU को लिखा खत, FIR पर सवाल उठाया

आईएएस संजीव हंस के अधिवक्ता डॉ फारूख खान ने कहा कि संजीव हंस अनुसंधान में सहयोग देने को पूरी तरह तैयार हैं।

सरकारी टेंडर फिक्सिंग में रिशुश्री की गिरफ्तारी मामले में बड़ा अपडेट है। आईएएस संजीव हंस ने टेंडर घोटाला से संबंधित एसवीयू में दर्ज कांड में गलत तरीके से अभियुक्त बनाये जाने का आरोप लगाते हुए निगरानी विभाग और विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) को चिट्ठी लिखी है। निगरानी के अपर मुख्य सचिव और एसवीयू के एडीजी को लिखे पत्र में आईएएस ने कहा कि एसवीयू द्वारा बिना किसी तथ्य या प्रारंभिक जांच के मुझे प्राथमिकी 05/25 में अभियुक्त बनाया है, जो अनुचित है। संजाव हंस ने सभी आरोपों से मुक्त करने की मांग की है। उन्होंने जांच एजेंसी को सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

संजीव हंस ने कहा कि राज्य के कार्य विभागों में निविदाओं का निर्णय बिहार लोक निर्माण संहिता के नियमों के अंतर्गत अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जाता है। बीरपुर के फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति ने वर्ष 2018 में दी। इसकी दूसरी निविदा भी जल संसाधन विभाग में मेरे पदस्थापन से पूर्व ही प्रकाशित हुई। उन्होंने कहा कि प्रश्नगत कार्य का आवंटन किसी बाहरी प्रभाव या दबाव में नहीं किया गया। मेरा नाम इस मामले में अकारण रूप से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत वास्तविक तथ्यों पर निष्पक्ष अनुसंधान करते हुए आरोपों से मुक्त किया जाए। मैं उक्त कांड के अनुसंधान में अपेक्षित सहयोग करुंगा।

आईएएस संजीव हंस के अधिवक्ता डॉ फारूख खान ने लाइव हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा कि संजीव हंस अनुसंधान में सहयोग देने को पूरी तरह तैयार हैं। उनके फरार होने की बात गलत है। कुछ दिन पहले वे दरभंगा के उच्चैठ स्थान गये थे। फिलहाल वे अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर इलाज कराने छुट्टी लेकर दिल्ली गए हुए हैं। अगर जांच एजेंसी को उनसे कोई पक्ष लेना है तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या दिल्ली टीम भेज कर ले सकते हैं।