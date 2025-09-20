UP police constable shot in Nalanda Bihar after fight over honking of Scorpio Car बिहार में यूपी पुलिस के जवान को गोली मारी, स्कॉर्पियो का हॉर्न बजाने पर हुआ था झगड़ा, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में यूपी पुलिस के जवान को गोली मारी, स्कॉर्पियो का हॉर्न बजाने पर हुआ था झगड़ा

नालंदा जिले के अस्थावां थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो गाड़ी का हॉर्न बजाने के विवाद में यूपी पुलिस के एक जवान को गोली मार दी गई। जख्मी युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, बिहारशरीफSat, 20 Sep 2025 02:50 PM
बिहार के नालंदा जिले में उत्तर प्रदेश (यूपी) पुलिस के एक जवान को बदमाशों ने गोली मार दी। वारदात अस्थावां थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में शनिवार को हुई। गोली लगने से जवान घायल हो गया। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो का हॉर्न बजाने को लेकर आरोपियों से उसका झगड़ा हुआ था। उसके बाद जवान की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।

गोली जवान के पैर में लगी जिससे उसकी जान बच गई। जख्मी वेद प्रताप कुमार पिता नंदलाल प्रसाद उर्फ पिन्नू लाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का जवान है। वर्तमान में वह चंदौली एसपी ऑफिस में कार्यरत है। जख्मी ने बताया कि शुक्रवार शाम वह बिहारशरीफ से स्कॉर्पियो लेकर गांव लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक बाइक खड़ी थी। कई बार हॉर्न बजाने के बावजूद बाइक नहीं हटाई गई।

काफी देर बाद कुछ युवक बाहर आए और गाली गलौज करते हुए स्कॉर्पियो पर ईंट-पत्थर से हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया। किसी तरह वे गाड़ी लेकर घर पहुंचे। शनिवार की सुबह जब वह जिम जाने के लिए बाइक से निकला तो रास्ते में पहले से घात लगाए बदमाशों ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने पहले लाठी-डंडों से पिटाई की और फिर गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली उसके पैर में लगी, जिससे जान बच गई। गोली मारने के बाद हमलावरों ने जवान की बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

थानाध्यक्ष उत्तम कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में मारपीट और गोलीबारी हुई है। जख्मी युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।