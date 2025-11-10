Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsUP MLA Pooja Pal seen roaming around in Bihar before voting RJD alleges irregularities
बिहार में वोटिंग से पहले घूमती दिखीं यूपी की विधायक पूजा पाल, राजद ने लगाया गड़बड़ी का आरोप

बिहार में वोटिंग से पहले घूमती दिखीं यूपी की विधायक पूजा पाल, राजद ने लगाया गड़बड़ी का आरोप

संक्षेप: बिहार 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। 48 घंटे पहले प्रचार-प्रसार खत्म हो गया है। इसके बाद भी जनप्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्रों में घूमते नजर आ रहे हैं, जिसका दूसरी पार्टी के लोग विरोध भी कर रहे हैं।

Mon, 10 Nov 2025 09:16 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कैमूर
बिहार 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। 48 घंटे पहले प्रचार-प्रसार खत्म हो गया है। इसके बाद भी जनप्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्रों में घूमते नजर आ रहे हैं, जिसका दूसरी पार्टी के लोग विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा मामला बिहार के कैमूर जिले से भी सामने आया है। यहां मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होना है। वोटिंग से पहले यूपी की विधायक पूजा पाल घूमती नजर आईं तो राजद ने वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि पूजा पाल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम घूम रही हैं और मतदाताओं को पैसों का प्रलोभन दे रही हैं। विरोध करने पर मोबाइल छीनते भी नजर आईं।

राजद ने इसको लेकर विरोध जताया है। राजद ने पुलिस-प्रशासन और चुनाव आयोग पर मौन साधने का आरोप लगाया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि राजद कार्यकर्ता विधायक पूजा पाल से पूछता है कि कल प्रचार खत्म हो गया है आप रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैसे घूम रही हैं? इस पर पूजा पाल कहती हैं कि हम घूम नहीं रहे हैं और मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगती हैं।

पूजा पाल आगे कहती हैं कि वह समाज के साथ हैं। वीडियो में पूजा पाल के अलावा उनका गनर और अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं। वीडियो बनाने वाले राजद कार्यकर्ता से बातचीत के दौरान पूजा पाल झंड देखने को कहती हैं। राजद कार्यकर्ता पूछता है कि प्रचार पांच बजे खत्म हो गया था तो आप यहां क्या कर रही हैं? इस पर पूजा पाल कह रही हैं कि वह जा रही हैं। बिहार के वायरल इस वीडियो को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है।

2020 में जीरो पर आउट हो गई थी एनडीए

कैमूर जिले की चार विधानसभा महोनिया, भभुआ, चैनपुर और रामगढ़ विधानसभा सीट पर मंगलवार को वोटिंग होगी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 2020 के चुनाव की बात करें तो एनडीए यहां जीरो पर आउट हो गई थी। राजद ने मोहनिया, भभुआ और रामगढ़ विधानसभा में परचम फहराया था। केवल एक सीट चैनपुर विधानसभा पर बसपा अपने पाले में करने में कामयाब रही थी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections RJD अन्य..
