बिहार में वोटिंग से पहले घूमती दिखीं यूपी की विधायक पूजा पाल, राजद ने लगाया गड़बड़ी का आरोप
संक्षेप: बिहार 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। 48 घंटे पहले प्रचार-प्रसार खत्म हो गया है। इसके बाद भी जनप्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्रों में घूमते नजर आ रहे हैं, जिसका दूसरी पार्टी के लोग विरोध भी कर रहे हैं।
बिहार 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। 48 घंटे पहले प्रचार-प्रसार खत्म हो गया है। इसके बाद भी जनप्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्रों में घूमते नजर आ रहे हैं, जिसका दूसरी पार्टी के लोग विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा मामला बिहार के कैमूर जिले से भी सामने आया है। यहां मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होना है। वोटिंग से पहले यूपी की विधायक पूजा पाल घूमती नजर आईं तो राजद ने वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि पूजा पाल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम घूम रही हैं और मतदाताओं को पैसों का प्रलोभन दे रही हैं। विरोध करने पर मोबाइल छीनते भी नजर आईं।
राजद ने इसको लेकर विरोध जताया है। राजद ने पुलिस-प्रशासन और चुनाव आयोग पर मौन साधने का आरोप लगाया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि राजद कार्यकर्ता विधायक पूजा पाल से पूछता है कि कल प्रचार खत्म हो गया है आप रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैसे घूम रही हैं? इस पर पूजा पाल कहती हैं कि हम घूम नहीं रहे हैं और मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगती हैं।
पूजा पाल आगे कहती हैं कि वह समाज के साथ हैं। वीडियो में पूजा पाल के अलावा उनका गनर और अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं। वीडियो बनाने वाले राजद कार्यकर्ता से बातचीत के दौरान पूजा पाल झंड देखने को कहती हैं। राजद कार्यकर्ता पूछता है कि प्रचार पांच बजे खत्म हो गया था तो आप यहां क्या कर रही हैं? इस पर पूजा पाल कह रही हैं कि वह जा रही हैं। बिहार के वायरल इस वीडियो को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है।
2020 में जीरो पर आउट हो गई थी एनडीए
कैमूर जिले की चार विधानसभा महोनिया, भभुआ, चैनपुर और रामगढ़ विधानसभा सीट पर मंगलवार को वोटिंग होगी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 2020 के चुनाव की बात करें तो एनडीए यहां जीरो पर आउट हो गई थी। राजद ने मोहनिया, भभुआ और रामगढ़ विधानसभा में परचम फहराया था। केवल एक सीट चैनपुर विधानसभा पर बसपा अपने पाले में करने में कामयाब रही थी।