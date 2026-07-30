छात्र आंदोलन पर AK 47 से गोली चलाने वाले सिपाही के समर्थन में यूपी के मंत्री ओपी राजभर, जाति भी बताई
सीवान (बिहार) में छात्र आंदोलन के दौरान एके 47 से गोली चलाने वाले सिपाही का वीडियो वायरल होने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। अब यूपी के मंत्री ओपी राजभर निलंबित सिपाही अभिषेक पटेल के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने सिपाही की जाति भी बता दी।
बिहार के सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर एके 47 से गोली चलाने वाले सिपाही को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। यूपी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने निलंबित सिपाही का समर्थन कर उसकी जाति बता दी। इस मुद्दे पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी निशाने पर ले लिया। राजभर ने कहा कि निलंबित सिपाही अभिषेक पटेल कुर्मी जाति का है। उन्होंने दावा किया कि सिपाही ने अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर किया था, मगर अखिलेश ने उसे अपराधी घोषित कर दिया। इस वजह से सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया।
सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव से सवाल किया कि उनके पीडीए समीकरण (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) में कुर्मी भी आते हैं। इसके बावजूद वह पीडीए के पीछे पड़ गए। उन्होंने पूछा, "आपको कुर्मियों से इतनी चिढ़ क्यों है? क्यों आप हमेशा कुर्मी समाज की खिलाफत करते रहे हैं।" राजभर ने कहा कि कुर्मी बिरादरी गुंडागर्दी और माफियागिरी नहीं करती, बल्कि शिक्षित होने पर जोर देती है। सरकारी सेवाओं में अपनी काबीलियत के बल पर सलेक्शन पाती है।
बिहार बंद के दौरान सीवान में हुआ उपद्रव
नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर में हुए छात्र आंदोलन के दौरान 25 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया था। इस दौरान सीवान में पुलिस और प्रदर्शकारियों के बीच हिंसक भिड़ंत्त हो गई थी। आरोप लगा कि सुरक्षाकर्मी ने एके 47 से आंदोलनकारियों पर गोली चलाई। इसका कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक जवान AK 47 रायफल से फायर करते हुए नजर आ रहा था।
वीडियो वायरल होने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, यूपी के पूर्व सीएम सह सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे।
यह मामला एकाएक देश भर में चर्चा का विषय बन गया। अखिलेश ने सवाल किया था कि निहत्थे आंदोलनकारियों पर एके 47 जैसे घातक हथियार का इस्तेमाल किसके कहने पर किया गया?
गोली चलाने वाले सिपाही सस्पेंड
इसके बाद सीवान के एसपी पूरन कुमार झा ने मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने एके 47 से गोली चलाने वाले सिपाही अभिषेक पटेल को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। अभिषेक एसटीएफ में तैनात था। सीवान में 25 जुलाई को उपद्रव के दौरान 3 छात्रों के फायरिंग में घायल होने की सूचना मिली थी। हालांकि, पुलिस की गोली लगने से किसी आंदोलनकारी के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।