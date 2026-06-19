बिहार में लौंडा नाच के दौरान यूपी के डांसर का मर्डर, साथ चलने से मना किया तो पेट में मार दी गोली
बिहार के गोपालगंज में लौंडा नाच करने आए यूपी के एक डांसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ युवक डांसर को जबरन अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, जब उसने मना किया तो आरोपियों ने उसका मर्डर कर दिया।
बिहार के गोपालगंज जिले में एक शादी समारोह में आयोजित लौंडा नाच कार्यक्रम के दौरान डांसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय सोनू गोंड के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र स्थित महुआ पाटन के रहने वाले थे। बताया गया कि डांस परफॉर्मेंस देने के बाद सोनू का कुछ युवकों से विवाद हुआ था। उन्होंने डांसर को साथ ले जाने की कोशिश की, इनकार करने पर पेट में गोली मार दी।
यह घटना कटेया थाना क्षेत्र स्थित जमुनाहा के पास पटोहवा गांव की है। गोली लगने से घायल डांसर को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मगर बीच रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डांसर की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। खबर लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई।
डांसर को जबरन अपने साथ ले जाना चाहते थे युवक
जानकारी के अनुसार, पटोहवा गांव में एक युवती की शादी के मौके पर गुरुवार रात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें नाचने के लिए यूपी के देवरिया निवासी डांसर सोनू गोंड को बुलाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि सोनू अपनी डांस परफॉर्मेंस देने के बाद मंच के पीछे की ओर जाकर बैठ गए थे। तभी वहां पर कुछ युवक पहुंचे और उन्हें जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे।
सोनू ने इसका विरोध किया और उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि इससे ही नाराज होकर युवकों ने पिस्तौल निकाल ली और डांसर को गोली मार दी। गोली सोनू के पेट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए, कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरातफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। फायरिंग करने वाले आरोपी भी मौका देखकर वहां से फरार हो गए।
3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, परिवार पर संकट
सोनू गोंड शादी-ब्याह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लौंड नाच करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। वह महिला का वेश धारण कर दर्शकों को अपनी कला से लुभाते थे। उनकी हत्या होने के बाद तीन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। घर में एक छोटा भाई भी उन पर आश्रित था। परिवार के सभी सदस्यों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।