विकास बनाम बुर्के की सियासत कर रहे; यूपी सीएम योगी ने पटना में राजद-कांग्रेस को जमकर सुनाया

UP CM Yogi Bihar Rally: बिहार विधानसभा चुनाव में दानापुर के बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के नामांकन में पटना पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय जनता दल(राजद) और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल और उनकी सहयोगी पार्टियां बिहार में विकास बनाम बुर्के की शररात कर रहे हैं। बिना पहचान बताए घुसपैठियों से वोट लेकर यहां के मूल नागरिकों के अधिकार की चोरी करना चाहते हैं। लेकिन यह अब नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाई पर पहुंचेगा।

योगी ने कहा कि जब बिहार के नागरिक विकास की बात करना चाहते हैं तो राजद, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने बुर्के पर बहस शुरू कर दी है। इन दलों के नेता फर्जी पोलिंग के पक्ष में हैं जो लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। बिहार के नौजवान जब अपनी प्रतिभा के दम पर विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो राजद और कांग्रेस बुर्के पर बहस की पहल का कुत्सित प्रयास कर रही है। विदेशी घुसपैठियों से बुर्के की आड़ में फर्जी पोलिंग कराना चाहते हैं। यह बिहार वासियों के हक की डकैती होगी जिसे कभी होने नहीं दिया जाएगा। जब हर मतदाता पहचान पत्र से अपनी पहचान करवाकर वोट डालने की बात करता है तो बुर्के में पहचान छिपाकर वोट डालने की बात करना सही नहीं है। चुनाव आयोग जब मजबूती से इस दिशा में बढ़ रहा है तो ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। दुनिया के किसी कोने में जाने पर पहचान और चेहरा दिखाना पड़ता है तो वोट में क्या दिक्कत है। ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा दिखाए जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। ईवीएम का भी विरोध कर रहे हैं ताकि पहले की तरह वोट लूट सकें।