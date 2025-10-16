Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsUP CM Yogi attack on Congress RJD Lalu Tejaswi Rahul in Patna for politics of development versus burqa

विकास बनाम बुर्के की सियासत कर रहे; यूपी सीएम योगी ने पटना में राजद-कांग्रेस को जमकर सुनाया

संक्षेप: Bihar Election: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजद, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने बुर्के पर बहस शुरू कर दी है। ये फर्जी पोलिंग के पक्ष में हैं जो लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। योगी रामकृपाल यादव के नामांकन में पटना पहुंचे थे।

Thu, 16 Oct 2025 01:11 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
विकास बनाम बुर्के की सियासत कर रहे; यूपी सीएम योगी ने पटना में राजद-कांग्रेस को जमकर सुनाया

UP CM Yogi Bihar Rally: बिहार विधानसभा चुनाव में दानापुर के बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के नामांकन में पटना पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय जनता दल(राजद) और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल और उनकी सहयोगी पार्टियां बिहार में विकास बनाम बुर्के की शररात कर रहे हैं। बिना पहचान बताए घुसपैठियों से वोट लेकर यहां के मूल नागरिकों के अधिकार की चोरी करना चाहते हैं। लेकिन यह अब नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाई पर पहुंचेगा।

योगी ने कहा कि जब बिहार के नागरिक विकास की बात करना चाहते हैं तो राजद, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने बुर्के पर बहस शुरू कर दी है। इन दलों के नेता फर्जी पोलिंग के पक्ष में हैं जो लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। बिहार के नौजवान जब अपनी प्रतिभा के दम पर विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो राजद और कांग्रेस बुर्के पर बहस की पहल का कुत्सित प्रयास कर रही है। विदेशी घुसपैठियों से बुर्के की आड़ में फर्जी पोलिंग कराना चाहते हैं। यह बिहार वासियों के हक की डकैती होगी जिसे कभी होने नहीं दिया जाएगा। जब हर मतदाता पहचान पत्र से अपनी पहचान करवाकर वोट डालने की बात करता है तो बुर्के में पहचान छिपाकर वोट डालने की बात करना सही नहीं है। चुनाव आयोग जब मजबूती से इस दिशा में बढ़ रहा है तो ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। दुनिया के किसी कोने में जाने पर पहचान और चेहरा दिखाना पड़ता है तो वोट में क्या दिक्कत है। ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा दिखाए जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। ईवीएम का भी विरोध कर रहे हैं ताकि पहले की तरह वोट लूट सकें।

ये भी पढ़ें:LIVE: दादी की तस्वीर लेकर नामांकन को पहुंचे तेज प्रताप, सम्राट चौधरी भरा पर्चा
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

योगी ने कहा कि 1990 के बिहार के बिहार को याद कीजिए जब जंगलराज और परिवारवाद में बिहार के तबाह कर दिया गया। आपने देखा होगा हमारे बिहार की ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बनाकर रख दिया। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया। विकास के नाम पर कैसे अराजकता फैलाई गई यह किसी से छुपा नहीं है। विकास के नाम पर अपराधी और माफिया को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच दिया गया।

ये भी पढ़ें:तारापुर से पिता शकुनी चौधरी 6 बार रहे विधायक, अब सम्राट चौधरी ने भरा पर्चा
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
CM Yogi CM Yogi Adityanath Bihar Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।