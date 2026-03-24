शहरों के बाहर बेतरतीब निर्माण पर रोक, कूड़े के पहाड़ भी हटेंगे; बिहार में आया मास्टर प्लान
पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, गयाजी समेत बिहार के 43 शहरों के बाहरी क्षेत्र में बेतरतीब निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही अगले दो सालों में कूड़े के पहाड़ों को भी खत्म किया जाएगा। बिहार सरकार इसके लिए मास्टर प्लान लेकर आई है।
बिहार में शहरों के बाहरी इलाकों में अब बेतरतीब निर्माण नहीं होंगे। नगर विकास विभाग ने एक साल के अंदर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों सहित कुल 43 शहरों में मास्टर प्लान लागू करने का निर्णय लिया है। उसके बाद सभी तरह के निर्माण के लिए अनुमति लेनी होगी। मास्टर प्लान के अनुसार ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम सह नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की।
इस दौरान सिन्हा ने बिहार में एनडीए सरकार के 100 दिनों का कार्यकाल की उपलब्धि को भी जनता के सामने रखा। पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा कि मास्टर प्लान लागू होने से आधारभूत संरचना, यातायात, जल निकासी और आवासीय विकास को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी से मकान नहीं बना सकेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य भर में बिना लाइसेंस के मांस की बिक्री पर रोक लगेगी। शहरों में अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई की जा रही है। ई- निविदा से प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व नगर विकास मंत्री एवं वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जिन योजनाओं को शुरू किया था, उनको भी प्रमुखता से समयबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा।
दो साल में कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दावा किया कि अगले दो सालों में बिहार के सभी शहरों से कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दिया जाएगा। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन का काम तेजी से चल रहा है। 141 नगर निकायों में कूड़े का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। पुराने कचरे के ढेर को हटाने के साथ-साथ नए कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
सभी निकायों की सीएजी से ऑडिट होगी
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति के तहत बिहार सरकार अब राज्य के सभी नगर निकायों की ऑडिट महालेखाकार (सीएजी) से कराएगी। ऑडिट में गड़बड़ी पाए जाने पर जवाबदेह कार्यपालक पदाधिकारियों (ईओ) और अभियंताओं (इंजीनियरों) पर त्वरित और सख्त कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि बिहार में यह पहला मौका है जब नगर निकायों की ऑडिट महालेखाकार से कराने का फैसला लिया गया है। अब तक नगर निकायों की ऑडिट चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा कराई जाती रही है।
6 महीने में 23 सेवाएं होंगी ऑनलाइन
नगर निकायों में अगले छह माह में 23 प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी। प्रेसवार्ता में मौजूद नगर विकास प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि एक केंद्रीयकृत पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इससे लोगों को घर बैठे सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी। नगर निकायों में घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बनाया जा रहा है। फिलहाल यह व्यवस्था केवल पटना नगर निगम में ही है।
(रिपोर्ट- हिन्दुस्तान ब्यूरो)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें