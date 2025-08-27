unnatural sex with five year old child in bihar purnia district accused run away बिहार में आईसक्रीम खिलाने का लालच देकर 5 साल के बच्चे से कुकर्म, हालत बिगड़ी तो भागा हैवान, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsunnatural sex with five year old child in bihar purnia district accused run away

बिहार में आईसक्रीम खिलाने का लालच देकर 5 साल के बच्चे से कुकर्म, हालत बिगड़ी तो भागा हैवान

परिजन जब सुनसान पड़े घर में गए तो बच्चे को बदहवाश पाया। उसकी हालत काफी खराब थी। जिसे आनन- फानन में जीएमसीएच लाया गया, जहां उपचार चल रहा है। सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि बच्चे की मां के आवेदन के आलोक में अप्राकृतिक यौनाचार का मामला दर्ज कर लिया गया है। 

Nishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, पूर्णियाWed, 27 Aug 2025 08:43 AM
share Share
Follow Us on
बिहार में आईसक्रीम खिलाने का लालच देकर 5 साल के बच्चे से कुकर्म, हालत बिगड़ी तो भागा हैवान

बिहार में 5 साल के एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक सेक्स किए जाने का मामला सामने आया है। पूर्णिया जिले में आईसक्रीम खिलाने के बहाने एक पांच साल के बच्चे के साथ एक युवक ने अप्राकृतिक यौनाचार किया। इस दौरान बच्चे की जब हालत बिगड़ी, तब युवक उसे छोड़ कर भाग निकला। घटना सदर थाना क्षेत्र की है। आरोपी बच्चे की ही बस्ती का एक आईसक्रीम विक्रेता है।

बताया जा रहा है कि सोमवार की दोपहर को पीड़ित बच्चा अपने साथियों के साथ खेलने गया था। जहां आईसक्रीम विक्रेता युवक उसे आईसक्रीम खिलाने की बात कही और झांसा देकर बगल के एक सुनसान घर में ले गया। काफी देर हो जाने के बाद भी बच्चा घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान बच्चे के साथियों ने बताया कि आईसक्रीम विक्रेता उसे अपने साथ ले गया था।

ये भी पढ़ें:DDU स्टेशन से पटना तक बिछेगी तीसरी-चौथी लाइन, टाइम पर ट्रेनों को चलाने की कवायद

परिजन जब सुनसान पड़े घर में गए तो बच्चे को बदहवाश पाया। उसकी हालत काफी खराब थी। जिसे आनन- फानन में जीएमसीएच लाया गया, जहां उपचार चल रहा है। सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि बच्चे की मां के आवेदन के आलोक में अप्राकृतिक यौनाचार का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें:ट्रंप टैरिफ से बिहार से 250 करोड़ का निर्यात प्रभावित, मखाना और लीची पर असर