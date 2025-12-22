बिहार में 8 रुपये देकर 5 साल के बच्चे से अप्राकृतिक सेक्स, खून बहने के बाद अस्पताल में भर्ती
गांव के गौरीशंकर साह का पुत्र विनोद साह (20) नगांव के ही एक अबोध पांच वर्षीय बालक को आठ रुपये देकर बहला फुसलाकर सरेह में स्थित बगीचा में ले गया और मासूम के साथ यौनाचार किया। इसके बाद आरोपी ने बालक को घर के नजदीक छोड़कर फरार हो गया।
बिहार में 8 रुपये देकर नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का मामला सामने आया है। हैरान कर देने वाली वारदात पश्चिम चंपारण जिले की है। लौरिया थानाक्षेत्र के एक गांव के सरेह में पांच वर्षीय बालक से यौनाचार का मामला प्रकाश में आया है। बालक को उसके पिता स्थानीय सीएसपी ले कर इलाज के लिए लाए हैं। बच्चे के शरीर से खून बहने के कारण चिकित्सकों ने उसे बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया है। इधर आरोपी को लौरिया पुलिस गिरफ्तार कर थाना में पूछताछ कर रही है।
विदित हो कि रविवार को शाम में एक गांव के गौरीशंकर साह का पुत्र विनोद साह (20) नगांव के ही एक अबोध पांच वर्षीय बालक को आठ रुपये देकर बहला फुसलाकर सरेह में स्थित बगीचा में ले गया और मासूम के साथ यौनाचार किया। इसके बाद आरोपी ने बालक को घर के नजदीक छोड़कर फरार हो गया।
जब परिजन पूछताछ बालक से की तो उसने रोते हुआ पिता को आपबीती सुनाई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉ अफरोज आलम ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया। इस बाबत थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि हमें इसकी जानकारी मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।