बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज, सीएम नीतीश से मिले नित्यानंद और उपेंद्र कुशवाहा
संक्षेप: रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वह मुलाकात कर रहे हैं। वहीं, रालोमो के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी सीएम आवास पहुंचे हैं।
बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर अब हलचल बढ़ने लगी है। ऐसी उम्मीद है कि नीतीश कुमार बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर शपथ ले सकते हैं। इस बीच रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है। वहीं, रालोमो के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी सीएम आवास पहुंचे।
दरअसल बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। दिल्ली में शनिवार की शाम को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, सरकार गठन पर चर्चा हुई। अमित शाह के आवास पर हुई इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन प्रभारी विनोद तावड़े ने भी अमित शाह से मुलाकात की है।
सोमवार को सीएम नीतीश कुमार देेंगे इस्तीफा
राज्य मंत्रिपरिषद की सोमवार को बैठक होगी। यह मौजूदा नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक है। इसमें मंत्रिपरिषद भंग करने का निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाकर विधिवत इस्तीफा देंगे। बुधवार को वे 10वीं बार सीएम पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं।