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बिहार की नदियों से गाद निकालकर NHAI रोड बनाएगी, गडकरी और सम्राट ने फाइनल की डील

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, मधुबनी
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इसपर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कई नदियों में एक-दो नहीं, दस-दस मीटर तक गाद जमी है। ऐसे में नदी में जलप्रवाह कैसे होगा। अब, नदी का गाद बिहार के लिए संजीवनी बनने वाला है। इससे बिहार खुशहाल होगा।

Nitin Gadkari Samrat Choudhary
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।

बिहार की नदियों और जलाशयों से गाद और मिट्टी निकालकर उसका उपयोग सड़क निर्माण कार्य में किया जाएगा। इसको लेकर बिहार सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच डील फाइनल हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में दिल्ली में मंगलवार को इस करारनामे पर हस्ताक्षर हुआ है। इससे एकतरफ नदियों में जलप्रवाह बेहतर होगा और दूसरी ओर सड़क निर्माण में सुविधा होगी। सड़कों को भरकर ऊंचा करने का भी काम इससे होगा।

इस डील के फाइनल होने के बाद केंद्रीय सड़क परिहवन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि बिहार की गाद नीति से प्रेरणा लेकर दूसरे राज्यों को भी इसकी पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नदियों की जो गाद बाढ़ का कारण बनती है, वही अब विकास की नींव बनेंगी। इसपर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कई नदियों में एक-दो नहीं, दस-दस मीटर तक गाद जमी है। ऐसे में नदी में जलप्रवाह कैसे होगा। अब, नदी का गाद बिहार के लिए संजीवनी बनने वाला है। इससे बिहार खुशहाल होगा। कई आधारभूत संरचना का बिहार में निर्माण होना है। नदियों से गाद निकालकर उसका उपयोग निर्माण कार्य में होगा।

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नदियों से अनुमानित 835 लाख घन मीटर गाद का उपयोग प्रस्तावित

इधर इस बेहद ही अहम करार को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नदियों से निकाली गई उपयुक्त गाद का उपयोग राज्य में विकसित हो रहे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के निर्माण में किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से गाद निकासी की प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। इस पहल के अंतर्गत निकाली गई गाद उपलब्ध कराए जाने से नदी पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जीवन, राजमार्ग निर्माण की लागत में कमी, प्राकृतिक ऊपरी मिट्टी के दोहन को सीमित करने तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समयबद्ध गति देने में मदद मिलेगी।

वर्तमान में बिहार में लगभग 1,561 किमी लंबाई और ₹58,340 करोड़ की लागत वाली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की 39 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, और लगभग 1,982 किमी लंबाई तथा ₹1,85,200 करोड़ की लागत वाली 11 नई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इस ऐतिहासिक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन से वर्तमान में निम्न 16 निर्माणाधीन परियोजनाओं में नदियों से कुल 243 लाख घन मीटर निःशुल्क गाद का उपयोग किया जाएगा तथा भविष्य में आनेवाली कुल 27 परियोजनाओं में नदियों से अनुमानित 835 लाख घन मीटर निःशुल्क गाद का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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