बिहार की नदियों से गाद निकालकर NHAI रोड बनाएगी, गडकरी और सम्राट ने फाइनल की डील

इसपर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कई नदियों में एक-दो नहीं, दस-दस मीटर तक गाद जमी है। ऐसे में नदी में जलप्रवाह कैसे होगा। अब, नदी का गाद बिहार के लिए संजीवनी बनने वाला है। इससे बिहार खुशहाल होगा।

बिहार की नदियों और जलाशयों से गाद और मिट्टी निकालकर उसका उपयोग सड़क निर्माण कार्य में किया जाएगा। इसको लेकर बिहार सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच डील फाइनल हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में दिल्ली में मंगलवार को इस करारनामे पर हस्ताक्षर हुआ है। इससे एकतरफ नदियों में जलप्रवाह बेहतर होगा और दूसरी ओर सड़क निर्माण में सुविधा होगी। सड़कों को भरकर ऊंचा करने का भी काम इससे होगा।

इस डील के फाइनल होने के बाद केंद्रीय सड़क परिहवन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि बिहार की गाद नीति से प्रेरणा लेकर दूसरे राज्यों को भी इसकी पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नदियों की जो गाद बाढ़ का कारण बनती है, वही अब विकास की नींव बनेंगी। इसपर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कई नदियों में एक-दो नहीं, दस-दस मीटर तक गाद जमी है। ऐसे में नदी में जलप्रवाह कैसे होगा। अब, नदी का गाद बिहार के लिए संजीवनी बनने वाला है। इससे बिहार खुशहाल होगा। कई आधारभूत संरचना का बिहार में निर्माण होना है। नदियों से गाद निकालकर उसका उपयोग निर्माण कार्य में होगा।

नदियों से अनुमानित 835 लाख घन मीटर गाद का उपयोग प्रस्तावित इधर इस बेहद ही अहम करार को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नदियों से निकाली गई उपयुक्त गाद का उपयोग राज्य में विकसित हो रहे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के निर्माण में किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से गाद निकासी की प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। इस पहल के अंतर्गत निकाली गई गाद उपलब्ध कराए जाने से नदी पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जीवन, राजमार्ग निर्माण की लागत में कमी, प्राकृतिक ऊपरी मिट्टी के दोहन को सीमित करने तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समयबद्ध गति देने में मदद मिलेगी।