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अभी समधिनिया पर... जीतनराम मांझी को सोशल मीडिया पर धमकी, वीडियो वायरल; एक्शन में SSP

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, गयाजी, कार्यालय संवाददाता
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एक युवक ने वीडियो वायरल करके केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को हमले की धमकी दी है। मामला ज्योति देवी पर हमले से जुड़ा है।

अभी समधिनिया पर... जीतनराम मांझी को सोशल मीडिया पर धमकी, वीडियो वायरल; एक्शन में SSP

Jitan Ram Manjhi Threatened: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को एक अज्ञात युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर हमला करने की चेतावनी दी है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवक ने वीडियो में मंत्री को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और हमला करने की धमकी दी। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमा अलर्ट हो गया है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। हम यह वीडियो आपको दिखा नहीं सकते। वीडियो में एक युवक अपनी जाती का जिक्र करते हुए श्री मांझी को धमकी देता दिख रहा है। इस घटना के लिए केंद्रीय मंत्री ने थानेदार को थाने से हटाने की मांग पर आन्दोलन की चेतावनी दी। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी कहा कि अब समय बदल गया है। कोई दलितों को कमजोर नहीं समझे।

वायरल वीडियो में युवक यह कहते नजर आ रहा है कि ‘अभी समधिनिया पर हमला हुआ है, तोरो ऊपर हमला होगा। इसलिए यादव दारोगा पर टारगेट करना छोड़ दो।’ वीडियो कब और कहां बनाया गया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए गया के एसएसपी सुशील कुमार ने तुरंत संज्ञान लिया है।

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एसएसपी ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साइबर सेल की मदद से वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की पहचान की जा रही है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कोई युवक की पहचान जानता हो तो तत्काल सूचना दें, ताकि वीडियो वायरल करने वाले युवक पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन और बाराचट्टी से विधायक ज्योति देवी के काफिले पर गया जिले के मोहनपुर में रास्ता विवाद को लेकर हमला हुआ था। इस दौरान भीड़ में शामिल लोगों ने सुरक्षाकर्मियों के साथ हाथापाई की और सबके लिए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मामला प्रकाश में आया तो सियासत सुलग गई। अगले दिन मंत्री और उनके बेटे ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की।

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जीतन मांझी ने घटना के तुरंत बाद नाराजगी और चेतावनी वाली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और पुलिसकर्मियों पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था। कहा था कि दारोगा को नहीं हटाया गया तो एसपी और डीएम के आवास का घेराव करेंगे और वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री और मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने भी इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई।

Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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