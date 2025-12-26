Hindustan Hindi News
तो पीएम मोदी के पैर पकड़ लूंगा, गयाजी में जीतनराम मांझी एैसा क्यों बोले? पुराने दिनों की याद दिलाई

तो पीएम मोदी के पैर पकड़ लूंगा, गयाजी में जीतनराम मांझी एैसा क्यों बोले? पुराने दिनों की याद दिलाई

संक्षेप:

जीतनराम मांझी ने कहा कि गया जी के विकास के लिए पीएम मोदी का पैर भी पकड़ लेंगे। कहा कि अपने अल्प कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया।

Dec 26, 2025 11:58 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, बोधगया, निज प्रतिनिधि
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि दक्षिणी बिहार लंबे समय से सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। इसका प्रमुख कारण निरंजना नदियों में जलसंकट है। उन्होंने कहा कि यदि सोन नदी का पानी इस नदी में लाया जाए तो क्षेत्र में हरियाली लौटेगी और खेतिहर भूमि फिर से उपजाऊ बन सकेगी। इस काम के लिए जरूरत पड़ी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर भी पकड़ लूंगा। गया जी के विकास के लिए ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। बोधगया में गुरुवार को आयोजित एक निजी कार्यक्रम में मांझी ने यह बात कही।

केंद्रीय मंत्री ने पुरानी बात याद दिलाई। कहा कि अपने अल्प कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया। उस समय अधिकारियों और मंत्रियों ने स्थल निरीक्षण भी किया था। मांझी ने कहा कि बिथोशरीफ क्षेत्र में बांध बनाकर नहरों के जरिए बेलागंज, मखदुमपुर, जहानाबाद, अतरी, लखीसराय होते हुए मोकामा तक सिंचाई की अपार संभावनाएं है। लेकिन, यह योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में है। इसके लिए जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से आग्रह कर सोन नदी का पानी फल्गु और निरंजना में जरूर लाएंगे।

गया में मरीन ड्राइव

उन्होंने भरोसा जताया कि जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से विशेष आग्रह कर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। जीतनराम मांझी ने गया में मरीन ड्राइव विकसित करने का भी संकल्प दोहराया और कहा कि इसके लिए जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। गया के विकास के लिए हम हर संभव प्रयास करते रहेंगे। गया का विकास उनका लक्ष्य है जिसके लिए जी जान से काम करेंगे।

इंडस्ट्रियल पार्क रोजगार और निवेश का अवसर

बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और यहां निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गया एक बड़ा पर्यटन केंद्र है और इंडस्ट्रियल पार्क बनने से रोजगार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। पटना-गया आवागमन में सुधार को बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि अब डेढ़ घंटे में यात्रा संभव हो गई है। डिप्टी सीएम पद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और निशांत कुमार जिस दिन चाहेंगे, उसी दिन यह निर्णय हो जाएगा। आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिनके अपने घर में खुद कई खामियां है वो दूसरों की आलोचना करने में लगे रहते हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
