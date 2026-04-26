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बेटे को लेकर जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा बयान, बोले "सौतेला बेटा है संतोष सुमन" लेकिन....

Apr 26, 2026 02:36 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान भावुक होकर कहा कि संतोष सुमन उनके सौतेले बेटे हैं। उन्होंने बताया कि संतोष ने 8 महीने की उम्र में अपनी मां को खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने ही उसे पाल-पोसकर बड़ा किया। मांझी ने संतोष को अपना असली उत्तराधिकारी…

बेटे को लेकर जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा बयान, बोले "सौतेला बेटा है संतोष सुमन" लेकिन....

Jitan Ram Manjhi News: बिहार की राजनीति में अपनों और परायों की जंग तो अक्सर दिखती है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। एक सार्वजनिक मंच से अपने बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की ओर इशारा करते हुए मांझी ने कहा कि "संतोष मेरा सौतेला बेटा है।" यह सुनते ही कार्यक्रम में सन्नाटा पसर गया, लेकिन इसके तुरंत बाद मांझी ने जो कहा उसने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि खून का रिश्ता भले ही कुछ और हो, लेकिन संतोष ही उनके राजनीतिक और सामाजिक विरासत के असली वारिस हैं।

"सबसे ज्यादा काम उसी के लिए किया"

जीतन राम मांझी ने मंच से अपनी पुरानी यादों को साझा करते हुए कहा कि संतोष ने अपनी मां को तब खो दिया था जब वह महज 8 महीने के थे। एक नन्हे बच्चे का अपनी मां को खो देना किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ा दुख होता है। मांझी ने भावुक स्वर में कहा, "जब उसकी मां का निधन हुआ, तब मैंने संकल्प लिया था कि मैं इस बच्चे के लिए पिता और मां दोनों का फर्ज निभाऊंगा। मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा काम और मेहनत संतोष के लिए ही की है।" उन्होंने बताया कि संतोष की परवरिश में उन्होंने कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और उसे पढ़ा-लिखाकर एक काबिल इंसान बनाया।

उत्तराधिकारी चुनने की असली वजह

राजनीति में अक्सर परिवारवाद के आरोप लगते हैं, लेकिन मांझी ने संतोष सुमन को अपना उत्तराधिकारी बनाने के पीछे की वजह काबिलियत को बताया। उन्होंने कहा कि संतोष ने संघर्षों के बीच खुद को साबित किया है। आज वह बिहार सरकार में मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। मांझी ने कहा, “आज मुझे गर्व है कि जिसने 8 महीने की उम्र में अपनी मां को खोया था, आज वही अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहा है।”

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उन्होंने संतोष की ओर इशारा करते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके साथ ही मांझी एक और बच्ची प्रियंका का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने संतोष को काबिल बनाया, वैसे ही वह प्रियंका को भी खूब पढ़ाएंगे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उनके शरीर में जान है, वे अपनी इस 'बेटी' के लिए हर संभव मदद करेंगे ताकि वह भी पढ़-लिखकर समाज में अपना नाम रौशन कर सके।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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