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दानापुर–बिहटा एलिवेटेड रोड कब तक बनेगा, क्या बोले केंद्रीय मंत्री

Mar 17, 2026 08:39 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि दानापुर–बिहटा–कोईलवर खंड पर विकसित की जा रही यह परियोजना 25.081 किलोमीटर लंबी है, जिनमें लगभग 14.4 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर, 2.28 किलोमीटर अतिरिक्त एलिवेटेड सेक्शन तथा शेष हिस्से में एट-ग्रेड सड़क सुधार एवं चौड़ीकरण कार्य शामिल है।

दानापुर–बिहटा एलिवेटेड रोड कब तक बनेगा, क्या बोले केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने सोमवार को दानापुर–बिहटा एलिवेटेड रोड परियोजना का स्थल निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने एनएचएआई अधिकारियों व एजेंसियों निर्धारित समय सीमा अगस्त 2027 के भीतर पूरा इसे पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों का समय रहते समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्माण कार्य बिना अनावश्यक देरी के सुचारु रूप से आगे बढ़ सके। उन्होंने कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन तथा निर्माण गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया।

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निरीक्षण के दौरान एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी एनएल येवतकर सहित अन्य अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को निर्माण कार्य, संरचनात्मक प्रगति, ट्रैफिक प्रबंधन व अन्य तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि दानापुर–बिहटा–कोईलवर खंड पर विकसित की जा रही यह परियोजना 25.081 किलोमीटर लंबी है, जिनमें लगभग 14.4 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर, 2.28 किलोमीटर अतिरिक्त एलिवेटेड सेक्शन तथा शेष हिस्से में एट-ग्रेड सड़क सुधार एवं चौड़ीकरण कार्य शामिल है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 1969.39 करोड़ है। परियोजना के तहत 389 फाउंडेशन, सब-स्ट्रक्चर, 1618 पाइल, 387 स्पैन तथा कई प्रमुख संरचनात्मक घटकों का निर्माण किया जाना है। अब तक परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है।

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पटना में कलेक्ट्रेट घाट से सभ्यता द्वार तक रोड बनेगा

इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना में कलेक्ट्रेट घाट से सभ्यता द्वार सड़क बनने से छठ व्रतियों को पूजा में सहूलियत होगी। साथ ही मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को भी इससे सुविधा मिलेगी और कलेक्ट्रेट घाट की भव्यता और बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री सोमवार को पटना के कलेक्ट्रेट घाट से सभ्यता द्वार तक बनाई जाने वाली सड़क निर्माण कार्य का जायजा ले रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को कलेक्ट्रेट घाट से सभ्यता द्वार तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। इसके पहले मुख्यमंत्री पटना समाहरणालय भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पटना समाहरणालय के विकासात्मक कार्यों का जायजा भी लिया।

मुख्यमंत्री ने भवन के पांचवें तले पर मीटिंग हॉल, उप विकास आयुक्त जिला परिषद कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी सदर कार्यालय का मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने समाहरणालय के सभी तल का भी मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने समाहरणालय परिसर में बनने वाले एसएसपी कार्यालय को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने डबल डेकर पुल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने बाकी बचे कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से समन्वय स्थापित कर इसको जल्द पूरा करें।

इन कार्यों के पूर्ण होने से मेट्रो से कनेक्टिविटी और बेहतर हो सकेगी। मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम आदि थे। 632 एकड़ में बना है नया भवन : पटना समाहरणालय के नए भवन का निर्माण गंगा नदी के किनारे अवस्थित समाहरणालय के पुराने परिसर में ही जीर्ण-शीर्ण भवनों को तोड़कर 632 एकड़ भूखंड पर किया गया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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