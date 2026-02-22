बंगलादेशी, रोहिंग्या घुसपैठ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त, बिहार के इन 7 जिलों से ऐक्शन प्लान मांगा

जिलों में बनने वाली इस रणनीतिक योजना में खुफिया विभाग और विदेश प्रभाग भी सहयोग करेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अगले सप्ताह प्रस्तावित बिहार दौरे में इसकी समीक्षा होगी।

बिहार के सात सीमाई जिले विदेशी घुसपैठ के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करेंगे। रणनीति तैयार होने के बाद गृह मंत्रालय इसकी समीक्षा करेगा। विदेश मंत्रालय के निर्देश के बाद सभी जिले इस पर एक साथ अमल करेंगे। जिलों में बनने वाली इस रणनीतिक योजना में खुफिया विभाग और विदेश प्रभाग भी सहयोग करेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अगले सप्ताह प्रस्तावित बिहार दौरे में इसकी समीक्षा होगी।

बिहार के सात सीमाई जिलों- पश्चिम व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से घुसपैठ के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इसकी वजह से इन जिलों में जनसांख्यिकी बदलाव आ रहा है। इसे कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। घुसपैठ के खिलाफ कार्ययोजना तैयार करने के लिए एसएसबी (सीमा सुरक्षा बल) , सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) , ईडी (प्रवर्तन निदेशालय), प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, आईबी (आसूचना विभाग), एनआईए (राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी), विदेश प्रभाग, अप्रवासन ब्यूरो, एलपीएआई (लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) को एक मंच पर आकर काम करने को कहा गया है।

गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे में सीमाई जिलों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर एसएसबी, आईबी व चुनिंदा उच्चस्तरीय अधिकारी मंथन करेंगे। इन जिलों के पुलिस अधीक्षक घुसपैठ और सीमांकन से संबंधित ब्योरा देंगे। इसे सीमाई जिलों की कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा। इन जिलों के उच्चस्तरीय अधिकारी मुजफ्फरपुर में आयोजित होने जा रहे वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम में भी शामिल होंगे। इसमें इन जिलों के विकास की संभावनाएं तलाशते हुए इनके विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

ये घटनाएं बनीं चुनौती ● फुलवारीशरीफ पटना में पीएफआई के खिलाफ कई कांड दर्ज हैं। प्रतिबंधित किए गए इस संगठन के अजहर परवेज, मो. जलालुद्दीन, अरमान मल्लिक को गिरफ्तार किया जा चुका है।

● गया में 2013 में महाबोधी मंदिर में इंडियन मुजाहिदीन ने विस्फोट किया। फिर उसी साल पटना के गांधी मैदान में सिलसिलेवार बम विस्फोट किए गए।

● गजवा ए हिंद सोशल मीडिया ग्रुप के संचालन में बिहार के करीब एक दर्जन संदिग्ध जेल में बंद और कुछ फरार चल रहे हैं। इस सिलिसले में मो. नासीर खां, मो. इमरान मलिक, मो. कफील, और हाजी सलीम अहमद की यूपी से गिरफ्तारी हुई थी।

● वर्ष 2022 में अमृतसर स्टेशन के बाहर मधुबनी का मो. शमशाद आतंकी गतिविधि में पकड़ा गया था।